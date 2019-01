Přílišné oslavy škodí

Současná stále trvající panychida za Palacha mi připadá spíše jako slavnost, díkuvzdání, než zamyšlení o obětování se mladého člověka. Osobně s tímto způsobem protestu nesouhlasím, škoda každého života. V posmrtný život nevěřím a nevěřil v něj zřejmě ani Jan Palach. Jeho čin i tehdy hraničil se šílenstvím a dodnes nikdo neví, kdo vymyslel báchorku o tom, že následovat budou další oběti. Ty, co následovaly, neměly s organizovanou partou nic společného. Byl to jejich individuální protest, důsledek atmosféry, ač se jim dokonce mohlo zdát, že jsou noví mesiáši.

Přehnané několikatýdenní oslavy, které se snaží stále udržovat především Česká televize, bez níž by dávno přestaly být zajímavé, budou snad trvat až přes únor. Stále se totiž, podle televizních pracovníků, neřeklo nejen všechno, ale neobjevil se další nový detail z Palachova života, nepřihlásil se nový »pamětník«, který u toho byl anebo nebyl, ale slyšel něco zcela nového, co ještě nikdo neslyšel. Někteří mí známí dokonce říkají, že na zpravodajství České televize se nenechá dívat a zřejmě koncem roku, kdy se dočkáme třicetiletí od 17. listopadu 1989, budou snad muset televizní přístroj překrýt prostěradlem, aby vychladl. Zdá se, že poučení z předlistopadového režimu, že přílišné oslavy znamenají opak, ať již to byly události související s Únorem, Říjnem, apod., do ČT ještě nedorazilo.

Ty bombastické oslavy mají však už své oběti. Jsou jimi magoři, kteří chtějí Palachův čin napodobit. A že ve společnosti jsou lidé, kteří se chtějí za každou cenu exhibovat, je zřejmě u nás stále dost a to nemluvím o těch, kteří nejsou duševně příliš zdraví a své činy si ani neuvědomují. Ať již jde o šílence či exhibicionisty oslavující Palachův čin, jako by jim dával příklad pro získání na důležitosti. Přitom si ovšem neuvědomují, jaké bolesti se vystavují a že vlastně jde o život, a nikoli jen o zviditelnění.

I z těchto důvodů souhlasím s těmi, kteří přehnanost oslav kritizují, i s prezidentem Zemanem, jenž zpochybnil čin samotného Palacha. Jen žijící mohou skutečně změnit chod dějin a možná leccos následně i pochopit, co v době jejich činu pochopit nechtěli či nemohli.

Růžena DOMOVÁ