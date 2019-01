Brexit naruby aneb Lid stranou

Tolik času, kolik věnuje poslední dobou Česká televize brexitu a nejtěžší krizi Spojeného království a britské politiky vůbec, to tu dlouho nebylo. Proč na nás tohle divadlo hrají, když celý tento proces je o tom, že brexit chce britská politická elita s největší pravděpodobností zvrátit. Britové si dělají z nás, ale i z celé Evropy srandu. A hlavně, Britové nejsou ochotni přijmout vůli těch, co hlasovali pro odchod Británie z EU. Celé to svědčí o rozporech politických liberálních a neoliberálních elit. Jedni dostali za úkol brexit realizovat a udělali pořádnou kampaň, aby brexit prošel. Druzí naopak brexit brzdí, neboť situace na geopoli se mění. Tak hodili zpátečku a chtějí brexit zastavit. Navíc na kom by parazitovala Velká Británie, když by z EU nakonec musela vystoupit?

Hned po referendu jsem avizoval, že se vše může zvrátit, až se to dostane do britského parlamentu. Všichni, kterým jsem to řekl, se mi smáli. Kdo je alespoň trochu kritický, už musí v této fázi rozpoznat, o co tady jde. Mě však zajímá vlastní referendum. Když jsme v Česku vstupovali do EU, propaganda hlavního mediálního proudu mazala našim občanům med okolo úst. Liberální osobnosti zpívaly ódy na volnost pohybu a možnost uplatnit se studijně a profesně v celém prostoru EU. A jen komunisté, a ti co měli zdravý rozum, byli proti. Protože věděli, že ve skutečnosti jsou tu i značně negativní stránky při vstupu do EU. Dnes je asi polovina českého národa naštvaná na EU, přála by si vystoupit, ale v tomto případě je mocenská politická elita proti referendu o vystoupení z EU. A ve Velké Británii je referendum, co se týká vystoupení z EU, nerespektováno. Pro mne je to známkou toho, že jakékoli rozhodnutí v EU může být stejně zvráceno za pomoci jiných procesů a sil. Nerespektování vůle občanů jen dokazuje, že nemají v liberálním světě prakticky žádnou možnost prosadit zásadní otázky, které by byly v zájmech obyčejných lidí. Ať už Británie vystoupí, nebo ne, vždy to bude záležet na zájmech a potřebách mocných liberálů a neoliberálů a vůbec ne na samotných občanech Británie.

Naskýtá se otázka, zda je možné uplatňovat referendum i v liberálním Česku. Stejně jako všude v nepodstatných otázkách možná ano, ale v podstatných otázkách to bude výsledek opět podle pseudodemokratických a mocných vládnoucích tříd. Někde jsem slyšel, že »dřív jsme nemohli nic a dokázali jsme vše, dnes můžeme všechno a nedokážeme nic!«

Roman BLAŠKO