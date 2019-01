Pionýr opět láká Ledovou Prahou a koncertem

Spolek dětí, mládeže a dospělých Pionýr se může pochlubit bohatou činností pro své členy i volně příchozí děti, za kterou je vidět poctivé úsilí oddílových vedoucích a vedení této neziskovky uznané státem coby organizace pracující s dětmi ve volném čase. Ledová Praha a koncert Děti dětem jsou vyvrcholením zimní pionýrské sezony.

Ledová Praha, která nabízí dětem a mládeži do 18 let možnost bezplatně či se slevou na vstupném si prohlédnout muzea a některé další pražské pozoruhodnosti, se letos koná ve dnech 1. až 3. února. Zahrnuje tradičně jeden den školních pololetních prázdnin a navazující víkend. Nabídka letošního 19. ročníku je opět velmi bohatá. Jak informoval tiskový mluvčí Pionýra Jakub Kořínek, dětské kolektivy, oddíly a rodiny s dětmi mohou na základě prokázání se tzv. Ledovou kartou (od 28. ledna k získání zdarma ve vrátnici Ústředí Pionýra v Praze na Senovážném náměstí 24; karty mají být k dispozici i během »ledového« prodlouženého víkendu) navštívit Národní muzeum, Náprstkovo muzeum, Muzeum Policie ČR, Muzeum A. Dvořáka, Muzeum B. Smetany, České muzeum hudby, nově Galerii Rohlík na Kavčích horách s výstavou StarDance apod. Za zvýhodněnou částku si mohou prohlédnout Pražský hrad, Židovské muzeum, Národní zemědělské muzeum, Poštovní muzeum, Botanickou zahradu PřF UK, Staroměstskou radnici, Strahovský klášter, Muzeum voskových figurín, Muzeum miniatur aj. Akci, jež se těší velkému zájmu a každoročně ji navštíví cca 15 tisíc účastníků, pořádá Pionýr ve spolupráci s Nadací Dětem 3. tisíciletí. Ta má ve svém mottu »Dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc«.

O dětské kolektivy, které přijíždějí do Prahy z celé republiky, je v hlavním městě postaráno, zajištěno mají i ubytování. Ty nejvzdálenější »váží cestu« z Karviné a také od našich východních sousedů. »Ze Slovenska přijíždějí členové tamní dětské organizace Fénix, se kterou spolupracujeme,« odpověděl na otázku našeho listu předseda Pionýra Martin Bělohlávek. »Jsme rádi, že se i tímto způsobem pěstuje česko-slovenská vzájemnost,« dodal.

Záštita premiéra

Druhý únorový večer, v sobotu, zaplní pionýři a děti Společenský sál Kongresového centra v Praze, aby se společně pobavili a potěšili koncertem, který tvoří děti pro děti. Vystoupí na něm nejlepší z nejlepších účastníků celoročního pionýrského projektu v oblasti zájmové umělecké činnosti Pionýrský Sedmikvítek. Letošní již 22. ročník zaštítil premiér Andrej Babiš, záštitu nad koncertem i Ledovou Prahou převzali předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, ministr školství Robert Plaga a předseda sněmovního výboru pro vzdělání, mládež a tělovýchovu Václav Klaus. »Společenská prestiž koncertu je vysoká,« pochlubil se na tiskové konferenci Bělohlávek, který současně informoval, že účast na koncertu přislíbila ministryně financí Alena Schillerová. Jako každý rok budou během koncertu předány Putovní poháry předsedy vlády za dlouholetou práci s dětmi v oblasti kultury.

Zábavný i výchovný koktejl prvků

»Myslíme, že koktejl prvků, který jsme připravili do programu koncertu Děti dětem, bude velmi zábavný. I Pionýrský Sedmikvítek je sloučeninou různých disciplín,« řekl Bělohlávek s odkazem na program Pionýra, který vtipně vychází ze známé chemické tabulky prvků, jež vystihuje hlavní poselství organizace: kamarádi, výzvy, romantika, příběhy, hry, putování zábava, rozmanitost. V »Tabulce pionýrských prvků« např. prvek H představuje Hru, Li – Lidi, Be – Bezpečí, Na – Naději, K – Kamarády, Rr – Rébusy, Sr – Srdce apod. »Pionýr je taková sloučenina, v níž jsou smíchané družiny, kluby, oddíly, pionýrské skupiny i krajské organizace. A když se to všechno dobře protřepá a zamíchá, vznikne parádní Dobrodružství na míru,« vysvětlil Bělohlávek.

Kromě celoroční práce s dětmi a mládeží ve volném čase nabízí Pionýr i další akce, například modelářskou soutěž O štít města Mladá Boleslav, soutěž v uzlování O putovní pohár Zlaté růže a samozřejmě pionýrské tábory. Pionýrský Sedmikvítek je složen z dílčích soutěží podchycujících mladé fotoamatéry, filmaře, divadelníky, zpěváky, muzikanty, folklorní tanečníky či výtvarníky v soutěžích Clona, Divadlo, Dětská Porta aj. Ledová Praha je letos doplněna doprovodnými programy, při nichž se myslí na milovníky deskových her a geocachingu.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ