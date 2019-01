Ilustrační FOTO - pixabay

Amnestie v Etiopii

Etiopie v úterý oznámila, že v rámci reformního programu premiéra Abiye Ahmeda byla schválena amnestie pro více než 13 000 lidí.

Parlament v červenci schválil zákon, který umožňuje osobám, které byly shledány vinné z trestných činů »zrady, ohrožení ústavního pořádku či vedení ozbrojeného boje«, aby požádaly o udělení milosti. Podle rozhlasové a TV stanice Fena tento zákon během uplynulých šesti měsíců využilo přes 13 000 lidí. Ahmed se od nástupu do funkce loni v dubnu snaží ukončit povstání separatistických skupin a zastavit porušování základních lidských práv. V červnu pak veřejně uznal případy mučení, jehož se dopouštěly bezpečnostní služby, a takové jednání označil za terorismus. Etiopií po dva roky otřásaly protivládní nepokoje, kvůli nimž dřívější vláda v zemi dvakrát vyhlásila výjimečný stav. Tato opatření vedla k úmrtí stovek osob a zatčení desítek tisíc lidí. Premiér poté, co se ujal úřadu, osvobodil disidenty a povolil zakázaným skupinám návrat do země. Slíbil, že v roce 2020 uspořádá svobodné a spravedlivé volby. Mezitím ale na venkově i v metropoli Addis Abebě došlo k násilným událostem a za hranice loni uteklo kolem 1,4 milionu obyvatel.

(čtk)