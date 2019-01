Ilustrační FOTO - Haló noviny

Miliarda na půjčky pro mladé na bydlení

Objem žádostí o půjčky na bydlení pro mladé byl loni o tři procenta vyšší než plánovaný rozpočet. Lidé poslali 636 žádostí za 668,6 milionu korun, připraveno bylo 650 mil. Kč, informovala mluvčí Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Karolína Smetanová. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) již dříve uvedla, že v případě vyššího zájmu bude rozpočet navýšen.

Podle Smetanové byl největší zájem o půjčky na stavbu rodinného domu (54 procent). Následovaly koupě rodinného domu (23 %), koupě bytu (12 %) a modernizace obydlí (11 %). O půjčku bylo možné žádat od poloviny srpna. Letos podle Smetanové zatím přibylo dalších 14 žádostí za 14,7 mil. Kč.

O státní půjčku až dva miliony korun na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení mohou žádat mladé rodiny do 36 let, ale i bezdětní manželé nebo registrovaní partneři. Dítě do 15 let je podmínkou u žadatelů, kteří nejsou manželé.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Úroková sazba státní půjčky je jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení je ve výjimečných případech až 25 let. Státní úvěr lze kombinovat s hypotékou, hypotéku ale úvěrem nejde splatit.

Podle návrhu ministerstva pro místní rozvoj, který vláda schválila v červnu, na modernizaci bytu stát půjčí nejvýš 300 000 Kč. Při koupi bytu je maximum 1,2 mil. Kč, u stavby nebo koupě rodinného domu je nejvyšší možná půjčka dva miliony korun. Dostálová již dříve uvedla, že o zvýšení těchto částek ministerstvo neuvažuje.

Co se však celkové alokované částky týče, ministryně ale přislíbila, že peníze v programu by mohly být v případě zájmu navýšeny na rok 2018 až na miliardu korun. Také pro další období ministerstvo počítá s tím, že ve fondu bude miliarda korun ročně. Podle některých realitních makléřů a developerů však nebudou vynaložené peníze stačit. Při současných cenách nemovitostí je třeba v Praze příspěvek prakticky nepoužitelný, shodli se analytici.

»Program míří zejména do regionů, do venkovských oblastí, a tam je to opravdu dostačující. Co se týká Prahy a velkých měst, tam spíše půjdeme podporou nájemního bydlení,« znovu vysvětlila filosofii státní podpory bydlení Dostálová.

(ici)