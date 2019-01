Ilustrační FOTO - Pixabay

Miliony USD na přesvědčování politiků

Společnost Google ze skupiny Alphabet vydala loni na lobbing ve Washingtonu rekordních 21 milionů dolarů (473,74 mil. Kč). Jen za poslední tři měsíce na tyto účely vynaložila 4,9 mil. USD. Za rok 2018 tak pokořila předchozí rekord 18 mil. USD z roku 2017.

Uvedla to firma ve zprávě pro úřad předsedy amerického Senátu. Agentura Bloomberg dává vyšší výdaje za přesvědčování politiků do souvislosti se zvýšenou intenzitou vyšetřování velkých technologických firem.

To platí také pro Facebook, který výdaje na lobbování zvýšil rovněž na rekord, a to z 11,5 mil. USD v roce 2017 na téměř 13 mil. USD loni. Jen za poslední čtvrtletí 2018 to bylo 2,83 mil. USD.

Sektor má podle Bloombergu k prosazování svých zájmů dobré důvody. Čelí řadě vyšetřování kvůli porušování soukromí. Kritici také tvrdí, že technologické firmy vyrostly do příliš velkých a příliš mocných subjektů.

Google lobboval za širokou škálu témat. Jeho zpráva zmiňuje kromě jiného soukromí, bezpečnost dat, antimonopolní opatření, daně, obchod, umělá inteligence, cloudové služby, užívání opiátů, přistěhovalectví. Z tohoto výčtu je patrné, jak nedílné se její služby staly pro americké životy a ekonomiku, píše Bloomberg.

Obdobně zpráva Facebooku zmiňuje lobbing v otázkách kybernetické bezpečnosti, soukromí, vládního dohledu nebo přistěhovalectví.

Internetový prodejce Amazon zvýšil loni výdaje na lobbing na rovněž rekordních 14,2 mil. USD z 12,8 mil. v roce 2017, přičemž jen ve čtvrtém kvartálu to bylo 3,7 mil. USD. Amazon sice v USA není pod takovou palbou kritiky jako Google a Facebook, vytýká se mu ale, že poštovnímu úřadu platí za zásilky příliš nízké ceny.

