Marta Semelová při jednání lednového zastupitelstva.

Nová pražská koalice se nepoučila, opět vázne komunikace

Takřka dvě hodiny trvala na pražském zastupitelstvu diskuse o návrhu programu. Opozice ODS a ANO si podávala koalici Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) za to, že některé původně avizované body byly nakonec z programu vyřazeny, zastupitelům tak byl předložen program hodně změněný.

»Dlouhá diskuse o programu svědčí o tom, že se nová koalice nepoučila. Opět vázne komunikace mezi koalicí a opozici, navzdory slibům, že všechno bude jinak. To, že byl předložen úplně nový program, znemožnilo veřejnosti reagovat na původně avizované body a zároveň se vyjadřovat k bodům novým,« uvedla pro Haló noviny předsedkyně krajského výboru KSČM Praha Marta Semelová. »Velmi úsměvné je, když posloucháme zastupitele za ODS, jak nabádají Piráty k transparentnosti,« dodala. Při sledování průběhu interpelací občanů pro náš list uvedla, že občané, kteří očekávali změnu v přístupu pražské koalice k Pražanům, musí být zklamáni. »Pohrdání občany pokračuje i v tomto volebním období. V momentě, kdy začaly interpelace občanů, řady zastupitelů i koalice prořídly. Je neomluvitelné, že chyběli radní, kteří by měli zodpovědět dotazy veřejnosti. Asi mají jiné zájmy,« řekla. »Je zarážející, že po tak krátké době vládnutí byla na zastupitelstvu situace taková, že z deseti interpelujících občanů se dočkali odpovědi pouze čtyři z nich, ostatní se dozvěděli, buď že dotyčný radní není přítomen, nebo že nikdo z vedení města nemá zájem odpovědět,« doplnila.

Hrůzovi nebylo odpovězeno na interpelace

Interpelaci na primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) přednesl Ivan Hrůza (KSČM). Týkala se toho, že mu v zákonné lhůtě třiceti dnů nebylo odpovězeno na dvě prosincové interpelace – první byla k požadavku na opatření k informovanosti a ochraně obyvatel Břevnova, druhá se týkala odměn členů orgánů akciové společnosti Technická správa komunikací Praha. V první interpelaci Hrůza upozorňoval na to, že zprovoznění Tunelového komplexu Blanka zásadně změnilo život na mnoha místech v Praze, v některých částech města došlo ke zklidnění dopravy, jinde výrazně narostl počet projíždějících vozidel a úměrně s tím došlo ke zhoršení životních podmínek obyvatel. Hrůza uvedl, že se to týká zejména Prahy 6 a Břevnova zvláště, nezbytná jsou podle něj opatření, která by život tamním lidem ulehčila. »Jestliže před zprovozněním Blanky projíždělo Patočkovou ulicí pod 30 tisíc vozidel, pak v srpnu 2017 a 2018 přes 45 tisíc,« uvedl v prosinci. V loňské interpelaci, týkající se odměn členů orgánů akciové společnosti Technická správa komunikací, Hrůza uvedl, že za část roku 2014 (od 30. září 2014) byly členům řídících orgánů TSK Praha a. s. vyplaceny odměny ve výši 1 171 000 korun, za rok 2015 ve výši 6 857 000 korun a za rok 2016 pak 8 179 000 korun. »Zmíněná akciová společnost přitom měla nejprve dva a později 1,13 zaměstnanců,« řekl mimo jiné. Haló noviny o obou interpelacích podrobně informovaly. Hřib se omluvil za to, že odpovědi nebyly doručeny, slíbil nápravu.

Příští zastupitelstvo se uskuteční ve čtvrtek 28. února.

