Společně proti zdražování

»Přijďte vyjádřit svůj názor na zdražování! – takto zvou organizátoři z pražské KSČM a levicových spolků na zítřejší demonstraci, která se koná od 14 hodin v horní části Václavského náměstí v Praze, pod sochou sv. Václava. Zaměřit se chtějí hlavně na kritiku zvyšujících se nákladů na bydlení.

»Na jedné straně se přidá pár stovek, na straně druhé o ně hned zase lidé přijdou, respektive přijdou o víc. Vždyť kam se podíváte, tam se zdražuje. Potraviny, hygienické potřeby, léky, náklady na bydlení, prostě věci, bez kterých se člověk neobejde,« řekla našemu listu předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová. Vedle astronomických nájmů a předražených hypoték je nezanedbatelným nákladem na bydlení cena vody, elektřiny a plynu, přičemž zvyšování těchto nákladů nedopadá na všechny stejně. To, co je pro jednoho jenom pár drobných, to pro průměrnou rodinu, která už teď jen tak tak vyjde od výplaty k výplatě, znamená výrazný problém, uvádějí organizátoři akce. Čtyřčlennou domácnost bude zvýšení cen energií, tepla a vody od nového roku stát zhruba 1300 korun ročně navíc, dala příklad Semelová.

Demonstraci podpořily další organizace: KV KSČM Středočeského kraje, Komunistický svaz mládeže, Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, Levicové kluby žen a Spojenectví Práce a Solidarity. Mluvčí této levicové platformy a předseda Strany demokratického socialismu Milan Neubert vidí dva důvody drahoty. »První spočívá v tom, že nakupujeme zboží a část služeb za světové ceny, které určuje kapitalistické centrum. Příjmy na kapitalistické periferii jsou ovšem nižší než v centru, takže je tu pro nás relativně draho. Druhým důvodem, který se nadto projevuje v současnosti, jsou minulé kroky české centrální banky na oslabování české koruny, které vedou k vysoké inflaci. Babišova vláda sice přidává pracujícím ve státní správě i důchodcům, ale tento přídavek rychle sebere inflace.«

Drahé bydlení brání v zakládání rodin

Fatální pro zdravý rozvoj společnosti – tedy aby byly zajištěny materiální podmínky pro zakládání rodin a rození dětí – je zdražování všech složek bydlení a s tím souvisejících služeb. Jak to vidí sami mladí lidé? »Jeden z hlavních problémů dlouhodobého zdražování životních potřeb je skutečnost, že pro mladé dospělé se samostatné bydlení stává nedostupným luxusem. To prakticky znamená, že mladí příliš dlouho bydlí u rodičů a že studenti vedle školy musí pracovat, a to většinou tyto práce nemají žádnou souvislost se studovaným oborem. To negativně ovlivňuje jejich přirozený rozvoj, zabraňuje jim v zakládání rodin,« míní zástupce KSM Wilhelm Feigl. Podle něho je zdražování jako jev následkem vnitřních rozporů kapitalistického výrobního způsobu a po celou jeho historii jej doprovázelo a bude doprovázet, dokud nebude překonán.

Statistiky dokládají, jak obrovsky narůstá nerovnost mezi lidmi. »Jedni berou stamiliony měsíčně, druzí nemají na školní obědy pro svoje děti a na základní životní potřeby vůbec. A nejde jen o samoživitelky nebo důchodce. Týká se to i těch, kdo pracují, ale pobírají minimální mzdu nebo nízký plat. Člověk pracuje, má pravidelný příjem, ale přitom má existenční problémy a zápasí s nedostatkem. Pro tento stav, který se týká stovek tisíc našich občanů, se vžil nový termín pracující chudoba,« uvádí Semelová.

Jak se propast mezi chudými a bohatými prohlubuje ve světovém měřítku, odkrývá každoročně zpráva o nerovnosti, kterou před začátkem Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu zveřejňuje organizace Oxfam. Zatímco majetek miliardářů se loni každý den v průměru zvýšil o 2,5 miliardy dolarů (56 mld. Kč), což je meziročně o 12 procent, tratila chudší polovina světové populace 11 procent, tedy půl miliardy dolarů denně. Že nerovnost přešla již do nesouměřitelnosti, dokládají tato čísla: 26 miliardářů světa vlastní majetek stejný jako ve svém souhrnu 3,8 miliardy chudých, tedy polovina populace.

