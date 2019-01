Ilustrační FOTO - Pixabay

Česká armáda cvičí v zahraničí, jiné armády v ČR

Česká armáda letos plánuje 145 cvičení v zahraničí, jde zhruba o stejný počet, jako jich bylo v plánu loni. Vojáci budou kromě evropských zemí cvičit třeba v USA, Kanadě, Jordánsku, v Keni a Burkině Faso. V ČR má být nižší počet vojenských cvičení než loni.

Podle informace, kterou projednali poslanci, se v ČR uskuteční 62 vojenských výcviků, zpráva pro loňský rok hovořila o 69 cvičeních. Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) uvedl, že na cvičení má v rozpočtu 137,7 milionu korun. Loni to bylo 151,9 milionufdnes korun. »Vojenská cvičení se zahraničními partnery jsou klíčovým nástrojem k dosažení potřebné úrovně připravenosti sil a prostředků resortu ministerstva obrany k obraně České republiky a spojenců,« stojí v informaci. Cvičení slouží také k ujištění spojenců o platnosti závazku kolektivní ochrany a k demonstraci schopností a odhodlání NATO k vlastní obraně.

Plán vojenských cvičení na letošek odráží podle zprávy čtyři priority české armády, a to přípravu k nasazení v operacích, rozvoj pohotovostních sil, bilaterální a regionální spolupráci a zvyšování schopností. Zároveň reaguje na aktuální vývoj bezpečnostní situace v Evropě i mimo ni. K nejdůležitějším cvičením má patřit Nordic Fires ve Švédsku. Jde o přípravu stíhačů na misi v Pobaltí. Náklady na výcvik se odhadují na 43 milionů korun. Do Polska čeští vojáci odjedou na cvičení Dragon 2019 trénovat na zapojení do pohotovostních sil. Armádu přijde zhruba na 22 milionů korun. Posádky vrtulníků si na cvičení Mountain Flight ve francouzských Pyrenejích vyzkouší létání ve složitých taktických a geografických podmínkách. Asi za 8,5 milionu korun se budou připravovat k nasazení v operaci Resolute Support v Afghánistánu.

V ČR se už tradičně uskuteční několik cvičení spojeneckých armád bez účasti českých vojáků. Belgičtí vojáci budou cvičit ve vojenském prostoru Hradiště. Komerční je také příprava příslušníků ozbrojených sil Rakouska a Nizozemska v újezdu Březina. Rakušané budou cvičit i v prostoru Boletice.

(ku, jad)