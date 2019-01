Další meta barrandovské hvězdy

Patrně nebudu sám, kdo se již po nějaký ten čas nestačí divit, co vše se děje na Barrandově. Na mysli tím nemám onu pražskou čtvrť ani slovutné tamější ateliéry. Můj údiv způsobuje TV Barrandov, konkrétně její ředitel, majitel a moderátor téměř všech pořadů této televize - Jaromír Soukup.

Nevím přesně, zda pan Soukup uvádí deset, jedenáct či snad dvanáct pořadů. Tyto pořady příliš nesleduji, poněvadž si chci zachovat jakýs takýs zdravý politický úsudek. Minulý týden přišlo z barrandovského kopce další překvapení. Pan Soukup usoudil, že mediální prostředí je mu už těsné, že tedy musí expandovat do jiných sfér. A tak přichází s novou stranou LIST Jaromíra Soukupa. Tato novinka by mně za jiných okolností možná přišla jako další z estrádních Soukupových výstřelků. Když jsem se však dočetl, že pan Soukup není v politice nepopsaným listem papíru, zpozorněl jsem. Svoji negativní zkušenost se Soukupem v MF Dnes nezávisle na sobě potvrdil bývalý sociálnědemokratický premiér Jiří Paroubek i exšéf Zelených Martin Bursík. »Snažil se o marketingovou kontrolu nad několika státními organizacemi,« řekl Paroubek. Jednalo se třeba o České dráhy či Lesy ČR.

»Naše spolupráce skončila, když se mě snažil nacpat do spolupráce s Vítem Bártou, se kterým už tehdy také spolupracoval. Byla to taková politická bigamie,« uvedl Paroubek. »Kromě toho se snažil o marketingovou kontrolu nad několika státními organizacemi, pokud by volby dopadly tak, že bych se stal v roce 2010 premiérem. Takže pokud on něco vyčítá oligarchům – nějaké konflikty zájmů – tak on se chtěl dostat do takového konfliktu zájmů. A já mu rázně řekl, že pak bych se nelišil od Dalíka, Topolánka a že radši nebudu premiér,« vzpomíná expremiér. Obdobně o panu Soukupovi hovoří i bývalý šéf Zelených Martin Bursík. Když byli Zelení ve vládě s ODS a lidovci, přivedla si Soukupa jako náměstka na ministerstvo školství exministryně Dana Kuchtová. »To udělala o své vůli a ke konfliktu s ní došlo, když jsme chtěli, aby ho odvolala,« vzpomíná Bursík. Kuchtová se radši nechala odvolat, než aby se svého náměstka zbavila. Vztah se Soukupem byl pro ni cennější než křeslo ve vládě. Tehdy šlo o to, kdo bude mít kontrolu nad evropskými fondy.

Samotného mě zaráží, že se ještě něčemu takovému divím. Těžko si lze představit, kdo by vlastně v Soukupově partaji mohl kandidovat. Soukupova rodina - tetičky, strýčkové, synovci, neteře? Anebo by pan Soukup do svého politického týmu vzal redaktory ze svých periodik Týden a Instinkt? Ať tak, či onak, věřím, že se lidé nenechají ošálit. Stěží bychom se mohli od Soukupova uskupení dočkat levicového sociálně - spravedlivého programu. Takže se raději od těchto bavičů vraťme k přípravě voleb v tradiční levicové straně, jíž KSČM stále je.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec