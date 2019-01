Zpochybni alespoň jeho velblouda

Válka mezi »velkou« Českou televizí a »malou« Televizí Barrandov v neděli začala psát další kapitolu. Paní redaktorka Nora Fridrichová, »odhalila« v pořadu »168« problémy »trpaslíka Soukupa«, jenž se odvážil navazovat na kritické myšlenky prezidenta Zemana ve vztahu právě k ČT. Nemohu říci, že by majitel Barrandova mě svými pořady soustavně přitahoval. Někdy si ho poslechnu, jindy ne. Čeho je totiž příliš, je opravdu příliš a sebestřednost Jaromíra Soukupa mě už nebaví. Jenže »v kauze« Česká televize měl nemalý kus pravdy. Tento gigant dostává od každého z nás svůj povinný »desátek« a nikdo nemá právo a ani možnost si zkontrolovat, jak s našimi penězi nakládá. Jde o snad jediný podnik v republice, který má takové postavení. Všichni ostatní podléhají nějaké nezávislé kontrole a třeba i Poslanecké sněmovny. Česká televize je z tohoto kontrolního systému vyňata a tak zřejmě může s penězi nakládat podle svého.

Majitel Barrandova Soukup se odvážil na využívání peněz nás všech zeptat a na příkladech upozornit na některé problémy. To pochopitelně vedení ČT muselo vadit. Trpaslík si dovolil zpochybnit jeho »božská práva«. Čekal jsem, kdy se na něj za to vrhne. Byla to tato neděle. Paní Fridrichová vše vzala na sebe. Dozvěděli jsme se, že Jaromír Soukup je majitelem nebo spolumajitelem hezké řádky firem a že ta nejvýznamnější, tedy Televize Barrandov, je v mínusu, a on se proto topí v dluzích. Chyběla otázka: Jak si takový dlužník může dovolit kárat tak finančně čistou Českou televizi? Nebyla vyslovena, ale byla tu. Rozdíl je ovšem v tom, že ČT má své jisté, a když by se náhodou dostala do finančních problémů, pak Poslanecká sněmovna by jistě, s čímž se počítá, zvýšila náš poplatek a nařídila nám platit více. Takovou výhodu Jaromír Soukup nemá. Musí si ze svých problémů pomoci sám.

Jinak ovšem už dlouho čekám na vyvrácení tvrzení pana Soukupa, jež před časem na adresu ČT vyslovil. To se ani v tomto pořadu nestalo. Místo toho následoval zmíněný »podpásový úder«. Napadla mě ovšem v této souvislosti jedna stará orientální moudrost: »Když nemůžeš vyvrátit pravdu druhého, pak zpochybni alespoň jeho velblouda«.

Milan ŠPÁS