(Ne)bezpečná vzdálenost

Ministr dopravy Daniel Ťok je trnem v oku KSČM. Je i terčem řady vtipálků kvůli dálnici D1. Aby ne! V kolážích nebo vtipech se stal hvězdou filmu, seriálu i reklamy na léky pro pány. Dálnici D1 ale vynechme, za ni už sklidil posměchu dost.

Připravil pro řidiče novou revoluční změnu bodového systému s přísnějšími sankcemi. Jeden takový pokus už kdysi měl, v roce 2016. Ale zapadl do zapomnění, protože se blížily volby. Tehdy měl například v plánu pokuty až sto tisíc korun za to, že by někdo spáchal přestupek a zároveň způsobil dopravní nehodu. Teď nově vymyslel, že mají být jen čtyřbodové a šestibodové tresty. Tzn., že se mnohem rychleji můžete vybodovat, přijít o řidičák i za méně závažné přestupky. Za méně závažné přestupky se některé pokuty sníží, na druhou stranu více trestat se bude například telefonování za volantem, překročení rychlosti v obci nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Nevím, jestli je logické, aby bylo překročení rychlosti za šest bodů a ujetí od dopravní nehody, u které může dojít ke zranění nebo ohrožení života, jen za čtyři body. Stejně tak mi přijde nelogické, že někdo dostane méně bodů za požití alkoholu než za nedodržení bezpečné vzdálenosti. Jak se bude vůbec odhadovat nebo dokazovat? Nedodržení bezpečné vzdálenosti je na stejné úrovni jako ujetí od dopravní nehody nebo například i jízda na dálnici v protisměru.

Nemyslím si, že je to dobrý nápad, a doufám, že se tohle neprosadí. Už vidím, jak se budu hádat s policisty, že jsem nedodržel bezpečnou vzdálenost o půl metru. Tím spíš např. ve špičce v Praze při častých hustých kolonách. Když se udává bezpečná vzdálenost 30 metrů při padesátikilometrové rychlosti a 50 metrů při osmdesátikilometrové rychlosti, nakolik je potom rozestup na nejfrekventovanějších silnicích reálný? Nebo si budou řidiči vozit na kapotách nějaká čidla, která jim řeknou, jestli jsou pořád ještě v bezpečné vzdálenosti?

Martin KALOUS