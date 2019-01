Nelegální sklad nebezpečného odpadu

Ve Starém Městě na Frýdecko-Místecku byl odhalen sklad nebezpečného odpadu. Polská firma do něj zřejmě navezla směsi odpadních hořlavých látek.

Místo hlídá policie. Do objektu někdo zhruba na dvou stovkách palet navezl barely, jejich celkový objem by mohl být až 500 tisíc litrů. Primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD) kvůli tomu svolal krizový štáb. Podle informací ČTK polská firma zřejmě v podobném termínu navezla odpad i do objektu v Bohumíně.

FOTO - pixabay

Nelegálním uskladněním látek se zabývá policie, hasiči, Povodí Odry, Česká inspekce životního prostředí a další instituce, uvedla mluvčí magistrátu Jana Matějíková. »Ve Starém Městě vlastník objektu pronajal skladovací prostory polské firmě, která tam navezla obrovské množství barelů. Když to zjistil, kontaktoval policii, a protože Staré Město z hlediska státní správy spadá pod Frýdek-Místek, začali jsme vše aktivně řešit. I proto, že se jedná o lokalitu bezprostředně sousedící s naším katastrálním územím,« uvedl Pobucký.

Podle Matějíkové se ukázalo, že polskou firmu nelze kontaktovat a vše se musí řešit přes hranice. Mluvčí uvedla, že krizový štáb se shodl, že nebezpečný odpad by měl být z haly postupně odebrán a převezen k likvidaci odbornou firmou, aby se vyloučila možnost úniku látek, výbuchu, požáru, ohrožení podzemních vod i obyvatelstva.

Krizový štáb zasedá od středy, město o situaci informovalo. »Jdeme s informacemi ven, protože jsme se shodli na riziku, že podobných míst může být nejen v kraji, ale v celé republice víc, a shodli jsme se na potřebnosti upozornit, že se něco takového organizovaně děje, aby si vlastníci skladovacích objektů dávali pozor, komu je pronajímají, a neztráceli přehled, co se v jejich nemovitostech děje,« podotkl Pobucký.

Objekt, do něhož byly barely navezeny, je určen k demolici. Chybí k němu potřebná dokumentace o inženýrských sítích. Za riziko primátor považuje i velké množství odpadu, k němuž se zatím nikdo nehlásí.

»Nevíme, zda někde v tom obrovském objemu nemůže docházet k úniku, zvlášť když na některých místech došlo ke zborcení nádob. Na druhou stranu není důvod k panice, víme, že se nejedná o žádný extrémní případ typu radioaktivního odpadu, ale o směsi odpadních hořlavých látek. Přesto si nemůžeme dovolit být nečinní,« míní primátor. Podle mluvčí se navíc vzorky neodebíraly ze všech barelů, ale jen z několika.

(ng)