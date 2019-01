Historii německého koncentračního tábora Auschwitz připomněl místopředseda ČSBS Emil Kulfánek (hovoří vpravo).

KT Auschwitz osvobozovali Koněvovi rudoarmějci

V předvečer výročí osvobození německého nacistického koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, které připadá na 27. leden, položili Pražané květiny u pomníku velitele 1. ukrajinského frontu Rudé armády Ivana Stěpanoviče Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6. Koněvova vojska totiž tento vyhlazovací tábor před 74 lety osvobodila.

Pražská socha maršála Koněva je »zneuctěna známými tabulkami«, uvedl na pietním aktu komunistický publicista a historik Josef Skála, který tak narážel na fakt, že místní radnice nechala vloni u paty sochy osadit vícejazyčné tabule nového znění. Skála zdůraznil, že nikoho nenapadá jakkoli měnit pohled na Winstona Churchilla nebo Dwighta Eisenhowera. »Když byl Eisenhower americkým prezidentem, bylo připraveno 69 jaderných hlavic pro jejich svržení na Prahu – to odtajnil samotný Pentagon. Churchill je zodpovědný za milion umučených hladem v Indii. A připomene to někdo? My si tento dvojí metr nedáme líbit, a budeme ho stále lámat!« řekl důrazně.

Místopředseda ČSBS Emil Kulfánek připomněl historii koncentračního tábora. Ve dnech 17. až 21. ledna 1945 bylo z KT Auschwitz a pobočných táborů v pochodech smrti vyhnáno směrem na západ okolo 56 000 vězňů, neboť Rudá armáda se blížila. Vězni byli deportováni do dalších koncentračních táborů v Říší. Tisíce jich během pochodů smrti zahynuly nebo byly zastřeleny. »Když jsme vstoupili do tábora, viděli jsme jen kostry s nepřítomným pohledem, oblečené do lidské kůže,« citoval Kulfánek poválečnou vzpomínku kameramana sovětského filmového vojenského štábu.

Osvětimský táborový komplex osvobodili vojáci 60. armády 1. ukrajinského frontu RA vedené P. A. Kuročkinem v sobotu 27. ledna 1945 okolo 15. hodiny. Osvobození se dočkalo přibližně 7000 bývalých vězňů (dospělých i dětí), kteří byli tak vyčerpáni, že nemohli tábor opustit.

Sedmadvacátý leden byl Valným shromážděním OSN v roce 2005 vyhlášen Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

(mh)

FOTO – Josef GOTTWALD