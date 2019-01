Německo-francouzský superstát a konec Evropské unie

Německá spolková kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý v západoněmeckých Cáchách podepsali smlouvu o spolupráci a integraci. Dle oficiálních informací je cílem prohloubení spolupráce Německa a Francie v zahraniční politice, obraně nebo například v oblasti hospodářství.

Dle mého názoru takzvaná Cášská smlouva otevírá předposlední kapitolu EU. Ono totiž nic jiného středně velkým státům Evropy nezbude, pokud si chtějí zachovat alespoň zbytky suverenity, aby se ubránily diktátu, než něco takového odmítnout. Tou poslední, pokud se jako členské státy konečně nevzchopíme, bude vazalství a poslušnost jako v protektorátu nebo rozpad Unie a změna na celém evropském kontinentu. Ono německo-francouzského přátelství totiž míří k vyústění v superstát, který bude mít jedinou pravdu v Unii. A my ostatní budeme muset jen poslouchat. Tak to snad ne!

Německo s Francií chtějí jednoznačně velet v EU a vytvořit svou mašinérii v Unii. Cožpak si to nikdo neuvědomuje? Víte, co to pro nás znamená? Rozhodl jsem se, že vyčkám na to, co se bude dít. Čekal jsem, jak na to ostatní členské státy zareagují, a především, co na to řeknou bruselští mocipáni… Nic! Dokonce sám šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker byl svědkem podpisu Cášské smlouvy. Dle mého názoru chování šéfa Evropské komise již hraničí nejen s nekompetencí, ale s nesvéprávností.

Je mi z toho všeho zle. Stejně tak nechápu laxní přístup Ministerstva zahraničí ČR. Podle šéfa diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) ministerstvo situaci sleduje a prý není potřeba, aby se ke smlouvě jakkoliv vyjadřovalo. To ale nemůžete myslet vážně, pane ministře? To je vše, na co se zmůžete? Pokud ano, raději se na celou EU vykašleme a jen sledujme a vyčkávejme, co bude dál. Ono to nějak dopadne, že?

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM