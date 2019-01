V kapitalismu nic není zadarmo…!

Pravicová politická scéna neustále opakuje, že před Listopadem jsme nebyli samostatní, že naše tehdejší republika se plně podřídila Sovětskému svazu. Samostatní jsme byli, podřízení Sovětskému svazu v lecčems, i v tom, co nám škodilo, jistě také. Dokonce i gorbačovskému vedení, které naplno sledovalo pouze své zájmy.

Po Listopadu Václav Havel ve svých expozé nám, nic nerozhodujícím Čechoslovákům - když nám vsugerovával, že o něčem rozhodujeme, zdůraznil, že konečně budeme svobodni. Už v prvních letech »této svobody« nám však noví protektoři sídlící tentokrát až za mořem nařídili, že nesmíme prodávat náš jedinečný radiolokátor, a pak jeden koupili, aby ho mohli rozebrat a podle něj si vyrobit své vlastní, a brzy pak zakázali dovézt vzduchotechniku do Íránu, aby ji sem dovezli jiní. Pak podle »jejich not« musíme držet sankce proti Rusku, po jejich boku v jejich válkách a v jejich zájmu se účastníme ozbrojených misí ve světě a na pokyn předáváme námi zadrženého ruského hackera k výslechům a vytěžování jejich zvláštními službami. To jsou jen mediálně známé příklady. Převažují však ty nemediální.

Nyní jde o další kauzu mířící přes Rusko dokonce do Číny. Američané v zájmu svých firem, které ztrácejí dech, se pustili do čínských elektronických gigantů. Důvod si našli v údajném ohrožení národní bezpečnosti, a dokonce nechali až v Kanadě zadržet pod podivnou záminkou čínskou šéfku firmy. A jsme u nás. U našich zpravodajců, u týmu pana Navrátila, jenž prostřednictvím médií dokonce varoval před používáním výrobků a systémů některých čínských firem. Ano jde o Huawei a ZTE. A začala mela. Vláda, zřejmě pod tlakem, dala pokyn prověřit nebezpečnost hardwarů a softwarů u 160 subjektů, opozice, která je už z havlovského období protičínská, volá po zbavení se levnější a výkonnější techniky z Číny a naši noví protektoři si mnou ruce. Když odhodíme Číňany, jsou tu přece oni a američtí pracující budou mít více práce, americký kapitál více peněz a bezpečnostní služby USA budou moci využívat ke sledování či kontrole americké systémy, protože to umějí. Na rozdíl od těch čínských. To, souhlasím, je muselo velmi naštvat. Prezident, který upozornil na to, že z čínské strany může následovat odveta, byl shodně napadán všemi a obviňován dokonce ze zrady naší republiky.

Před několika dny se na své cestě do Číny předseda ÚV KSČM Filip setkal s čínskými partnery a dokonce i s těmi z Huawei. Poté prohlásil, že »firma Huawei je připravena v konkurenčním boji dál nabízet svoje služby, protože jde o technická zařízení. Jaký software si tam dáme, to je věcí našich společností«. Zmínil se zároveň o konkurenčním boji, do něhož se zapojil i pan Navrátil a jeho Úřad pro kybernetickou bezpečnost. Také o tom, že jde ze strany ředitele Navrátila »o zlý úmysl« v zájmu jiné konkurenční firmy. Ostatně stejného názoru jsou i další politici a nezávislí experti. Mně nezbývá než konstatovat, že šéf zmíněného úřadu nemající žádné důkazy se pokusil v zájmu amerických firem zlikvidovat jejich vážného konkurenta. Tím také vysát víc prostředků z našich daní ve prospěch nečínského dodavatele. Proč to udělal, je zřejmě jasné. Horší je to s odpovědí, jak on a jím řízený tým, byl na akci zainteresován? Buď je již přímo podřízen centrálám za mořem, anebo to není zadarmo. Neumím odpovědět. Ale v kapitalismu nic zadarmo není, to je přece socialistický přístup a ten jsme odvrhli. Takže by stálo za to, si na takto položenou otázku přece jen odpovědět.

Jaroslav KOJZAR