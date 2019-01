Sudeťáci se sejdou v ČR!

A je to tady! To, co mnozí z nás posledních několik let tušili z různých »kontrolních balonků«, se už plánuje. Předseda Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt řekl ve středu 23. ledna v rozhovoru pro Českou televizi, že některý z příštích srazů této obskurní organizace sdružující bývalé čs. Němce, vysídlené po válce z československého území, a jejich potomky se uskuteční v nějakém městě v České republice. »Asi ne v Praze. Někde v Česku, ještě nevím kde,« děl dobře živený Posselt, který má jasno i v tom, zdali to není necitlivé. »Jsme přece všichni Evropané, máme společné české kořeny, žijeme jako sousedé velice dobře pospolu, a tak bychom se měli krůček po krůčku pokoušet vybudovat cestu k větší integraci, k lepšímu přátelství, lepšímu sousedství.« Ano, krůček po krůčku… Landsmanšaft realizuje své cíle salámovou metodou.

Nevkusné je na páně Posseltově bohorovném oznámení všechno: způsob, jak to řekl. Kde to řekl (v televizi, která nosí ve svém štítu Česká) a kdy to řekl. V době, kdy civilizovaní lidé uctívají Mezinárodní den památky obětí holocaustu.

Připomeňme, že Hitler ocenil na milion bývalých československých občanů německé národnosti »Medailí k upomenutí na 1. říjen 1938« jako výraz díků za rozbití Československé republiky. Připomeňme zastřelené, gilotinované, do oprátky pověšené, umučené a pažbami německých zbraní a holínkami SS ubité, hlady a krutostmi utýrané, do káznic a koncentračních táborů odvlečené naše občany, na čemž se podíleli i bývalí čs. Němci. Ne všichni, ale většina dospělých rozhodně, a na to jsou důkazy.

Nemůže se proto najít obecní samospráva na česko-moravsko-slezském území, která by dovolila setkání členů a příznivců Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přemýšlejte se mnou: Mohli by svůj »den« uskutečnit v Osvětimi? Dachau? Mauthausenu? Ravensbrücku? Sobiboru? Poblíž Sachsenhausenu? V Terezíně či Lidicích? To by si nikdo nedovolil! Ze stejného důvodu to není možné ani ve městech a obcích České republiky, které by tu nebyly – a my s nimi – kdyby Němci ve válce zvítězili.

Proto apeluji na svědomí českých zastupitelů a zastupitelek - mějte na paměti 360 000 čs. obětí druhé světové války, kterou rozpoutali Němci za radostného jásotu svých soukmenovců z čs. pohraničí. Ještě žijí pamětníci!

Monika HOŘENÍ