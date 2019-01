Pietní místo Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové na námestí SNP v Bratislavě (4. března 2018). FOTO - wikimedia commons

Další obvinění

Jednu z obviněných z loňské vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka Alenu Zsuzsovou policie na Slovensku ve čtvrtek obvinila spolu s dalšími třemi osobami z podílu na jiné úkladné vraždě.

Nejnovější obvinění Zsuzsové souvisí s vraždou někdejšího primátora jihoslovenského města Hurbanovo Lászlóa Basternáka. Byl zastřelen v létě roku 2010 poté, co několik měsíců předtím přežil jiný pokus o atentát. Policie dříve v případu zadržela střelce, kterému soud za vraždu Basternáka uložil dlouholetý trest vězení. Policie obvinila Zsuzsovou a další osoby v případu vraždy Basternáka po středeční razii, při níž zadržela sedm osob. Mezi obviněnými je Basternákův hlavní politický rival, s nímž Zsuzsová kdysi spolupracovala. Zsuzsová, jež podle informací je druhotnou objednavatelkou Kuciakovy vraždy, se naposledy dostala do pozornosti médií i kvůli svým kontaktům na známé osoby. Kvůli komunikaci se Zsuzsovou přišel o funkci náměstek slovenského generálního prokurátora.

Zsuzsová je v médiích označována za osobu blízkou kontroverznímu podnikateli Marianu Kočnerovi, který je podezřelý z objednávky Kuciakovy vraždy, spáchané loni v únoru. V souvislosti se zastřelením novináře a jeho přítelkyně policie dříve zadržela a obvinila čtyři osoby, mezi nimiž je podle prokuratury i vrah. Kuciak psal i o aktivitách Kočnera. Ten je od loňského června ve vazbě kvůli obvinění v případu falšování směnek v hodnotě 69 milionů eur (1,78 miliardy Kč). Proplacení některých směnek požaduje jedna z Kočnerových firem i od nejsledovanější slovenské televize Markíza, jež zmiňované cenné papíry považuje za podvrh. S Kočnerem je obviněn i exšéf Markízy a exministr hospodářství Pavol Rusko. Ke konci prosince soud Kočnerovi zpřísnil a prodloužil vazbu. O rozšíření vazebních důvodů rozhodl Specializovaný trestní soud den poté, co média dostala anonym, že Kočner z vazby posílal tzv. motáky se vzkazy pro vlivné lidi včetně politiků z nejsilnější vládní strany Směr-SD, aby mu pomohli dostat se na svobodu. Zpřísnění vazby znamená umístění obviněného do oddělené cely či kontrolu jeho telefonické a písemné komunikace. Vazbu soud Kočnerovi prodloužil do 28. dubna

(ava, čtk)