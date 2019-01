Německá kancléřka Angela Merkelová v Davosu vyzdvihla jako jednu z velkých výzev pro svět najít způsob, jak regulovat a chránit data. Ve svém projevu vyzvala ke globálním kompromisům v oblastech, jako je umělá inteligence a bioetika. Zdůraznila i potřebu reformovat světové instituce tak, aby odrážely realitu současného světa.

Davoské fórum boháčů se stává pro svět problémem

Každoroční Světové ekonomické fórum, které tradičně proběhlo a končí v Davosu, letos přineslo více otazníků než odpovědí.

Bylo rámováno zprávou, která unikla těsně před fórem (asi záměrně), že příjmy 2200 miliardářů loni vzrostly 12 %, zatímco nemajetná polovina lidstva o 11 % zchudla. Podle zprávy tak nyní 26 nejbohatších lidí světa má stejný majetek jako 3,8 miliardy nemajetných lidí. Zpráva vyvolala značnou pozornost a byla komentována po celém světě. List New York Times hned zprávu spojil s davoským fórem, podivil se třeba i jeho letošnímu heslu. Znělo Globalizace 4.0: Hledání globální architektury ve věku čtvrté průmyslové revoluce. Podle listu málokdo ví, o co jde. Organizátor fóra Klaus Schwab sice hovořil o potřebě překonat množící se názory, že člověk bojuje s roboty o svou budoucnost, nicméně většina médií má podobná prohlášení za kouřovou clonu.

Zdá se, že elity nechápou rozčarování lidí z globalizace a trvají na receptech, které se neosvědčily. Např. na mantře kapitalismu, že se musí zvyšovat spotřeba. Tahle posvátná kráva je pro elity nedotknutelná, pro stále větší počet lidí se však stala nepřijatelnou, protože kvůli ní dál chudnou a ocitají se ve spleti dluhů. Jasně to vyjadřují například ve Francii žluté vesty, které mají ve stále větším počtu zemí následovníky.

Řada omluv

Mimochodem, francouzský prezident Emmanuel Macron letos v Davosu nebyl, má doma svých starostí dost. Omluvili se však i další, šlo o nebývalou řadu omluvenek. Nepřijel nikdo z americké vlády, prezident Donald Trump zrušil účast ministrů jen týden před fórem. Nedostavila se ani Theresa Mayová, která se také topí v domácích problémech. Nebyl tam ovšem ani čínský prezident Si Ťin-pching. Ekonomika země loni vzrostla o 6,6 %. Drtivá většina by takový růst považovala za zázrak. Ne tak Čína, pro ni to byl nejpomalejší růst od roku 1990. Může zpomalit plány na vymýcení zbytku chudoby. Takže vláda plánuje stimulační opatření, očekávají se investice do stavebnictví, speciální půjčkové programy a snižování daní.

Mezi zhruba 3000 ohlášených hostů tak dorazili německá kancléřka Angela Merkelová, japonský premiér Šinzó Abe, izraelský premiér Benjamin Netanjahu a brazilský prezident Jair Bolsonaro…

Osekávání sociální politiky

Ani letos nikdo nezpochybnil onu mantru – zvyšování zisků prostřednictvím růstu spotřeby. Ovšem ani občané ani státy nemají dost svých prostředků, musí si brát kredity. A jak je splácet? Podle fóra se nesmí opakovat hypoteční krize z roku 2008, je prý třeba »oživení«. Tedy snižování daní boháčům, zvýšení daní střední třídě, snížení sociální role státu a privatizace. Recepty stále stejné, i proto média píší, že Davoské fórum se stává problémem, že je zastaralé. Davoské recepty už dlouho uskutečňuje Mezinárodní měnový fond (MMF), jejich uplatňováním prokazatelně dochází k chudnutí části populace. MMF diktuje výše zmíněný recept zemím, které neodpovědné vlády zadlužily. Vládám se nic nestalo, jen musely odstoupit, ale řadové obyvatelstvo na »léky« MMF dlouhodobě doplácí.

New York Times informoval o dopisu, který poslala fóru Baupost Group (hedgeový fond s majetkem ve výši 27 miliard dolarů). Její zakladatel Seth Klarman v dopise uvádí, že rostoucí pocit politického a sociálního rozkolu po celém světě může vyústit v ekonomickou katastrofu. »Amerika nezvratně dosáhne bodu, kdy dluhový trh odmítne půjčovat za podmínek, které si ještě lidé mohou dovolit. A začne krize, v té době ovšem už bude pozdě, udělat v našem domě pořádek.«

Nezdá se, že b y někdo v Davosu tohle varování plně chápal, píše list.

