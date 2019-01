Evropské peníze přímo do Afriky

Evropská unie hodlá intenzivněji pomáhat hospodářskému rozvoji zemí Afriky včetně snahy zajistit rozsáhlejší soukromé investice na kontinentě, který je pro EU z mnoha důvodů klíčový. Po prvním společném jednání ministrů zahraničí zemí EU a států Africké unie to ve středu řekla šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová.

Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. FOTO - wikipedia commons

Připomněla, že Evropská komise (EK) už loni na podzim navrhla vznik euro-africké aliance pro udržitelné investice a zaměstnanost. »Afrika jednoznačně potřebuje více soukromých investic, aby dokázala zajistit práci pro svou rostoucí mladou populaci,« podotkla Mogheriniová. EU dlouhodobě usiluje nabídnout pomocí hospodářského rozvoje Afričanům alternativu k migraci do jiných zemí, často právě evropských. Loni v září EK představila plán, který by měl v příštích pěti letech umožnit, aby v Africe vzniklo až 10 milionů pracovních míst. Podobně jako v tzv. Junckerově investičním plánu, kterým se komise snažila v minulých letech rozhýbat ekonomiku EU, by také v Africe kombinace grantů, úvěrů a záruk zásadně snížila rizika pro soukromé investiční projekty. »Jde to ruku v ruce s kroky na africké straně, které zlepšují tamní podnikatelské prostředí,« řekla Mogheriniová.

Nová cesta

Ministr zahraničí afrického státu Rwanda Richard Sezibera zdůraznil význam spolupráce mezi EU a Africkou unií na světových fórech. »Dospěli jsme jako kontinent a také naše partnerství musí dospět. Dnes jsme vstoupili na novou cestu a budeme koordinovat své odpovědi na celosvětové výzvy,« prohlásil ve středu. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček po schůzce uvedl, že první setkání ministrů zahraničí obou stran signalizuje rostoucí význam Afriky pro Evropu. »Je to kontinent, který má řadu problémů, ale také obrovský potenciál v oblasti obchodu, investic. My bychom chtěli urychlit naplňování investičního plánu pro Afriku a také více přispívat ke stabilitě a bezpečnosti v klíčových regionech, třeba v Sahelu,« uvedl. Připomněl, že ČR je aktivní v rámci výcvikové mise EU v Mali a své působení by mohla i rozšířit.

Podle odhadů by měl do roku 2050 počet obyvatel Afriky stoupnout na 2,5 miliardy z nynějších zhruba 1,2 miliardy.

(ava, čtk)