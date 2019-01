Fico: Lžeme sami sobě

Bývalý trojnásobný slovenský premiér a šéf nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Robert Fico označil volbu kandidátů na soudce ústavního soudu za silné politické rozhodování, které nevylučuje politiky ze skupiny zájemců o zmiňovaný post.

Fico to řekl při středečním veřejném slyšení kandidátů na post nových ústavních soudců, o který se sám uchází. Slovenská opozice i někteří právníci dříve tvrdili, že dlouholetí politici by se neměli stát soudci ústavního soudu. »Pokoušíme se vytvořit obraz, že samotné formování ústavního soudu nemá nic společného s politikou, ale lžeme sami sobě. Tento politický akt je silný. V zahraničí vznikla tradice, že součástí orgánů, jako jsou ústavní soudy, se stávají i politici, někdejší premiéři, poslanci či předsedové parlamentů,« řekl Fico. Jako příklad uvedl kromě jiných předsedu českého ústavního soudu Pavla Rychetského, který byl v minulosti ministrem spravedlnosti.

Šéf nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Robert Fico. FOTO - wikipedia commons

Fico v rámci veřejného slyšení, které se koná v širším rozsahu než v minulosti, čelil největšímu počtu dotazů poslanců slovenského parlamentu a zástupce prezidentské kanceláře než kandidáti, kteří vystoupili před ním. Fico například »za malou zvrácenost« označil případnou možnost adopcí dětí homosexuálními páry a obhajoval stávající úpravu interrupcí, která za stanovených podmínek umožňuje umělé přerušení těhotenství. Řekl také, že není nadšencem tzv. Istanbulské úmluvy o potírání násilí na ženách. Slovní přestřelku vyvolal jeden z opozičních poslanců, který tvrdil, že Fico nemá 15letou právnickou praxi, což je hlavní podmínka pro kandidaturu na ústavního soudce. Fico je docentem práv, léta ale působí ve slovenské politice. Předsedou Směru-SD je od jeho vzniku v roce 1999.

Kandidaturu Fica, který rezignoval z postu premiéra loni v březnu po propuknutí politické krize kvůli vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, označila slovenská média jako snahu odejít z politiky na jinou významnou funkci. V roce 2014 Fico neuspěl v přímé volbě prezidenta. V únoru s ohledem na uplynutí funkčního období skončí devět z celkového počtu 13 soudců slovenského ústavního soudu. Sněmovna by podle ústavy měla hlavě státu poskytnout dvojnásobný počet kandidátů, než je volných míst ústavních soudců. To znamená, že parlament bude volit 18 kandidátů. O funkci ústavního soudce se uchází dohromady 40 zájemců, kromě Fica i další politici, právníci či soudci. Slovenský list Denník N v tomto týdnu napsal, že prezident Andrej Kiska odmítl možnost, že by Fica ústavním soudcem jmenoval. Kiskův pětiletý mandát v úřadu skončí v polovině června. Jeho nástupce vzejde z březnové přímé volby hlavy státu, v níž se Kiska ucházet o přízeň voličů už nehodlá.

