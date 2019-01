Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ze Sněmovny mizí menší pravice

Volby do Poslanecké sněmovny by v lednu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31 procent hlasů, což je mírně horší výsledek než v prosinci. Menší strany by nyní ze Sněmovny vypadly.

Vyplývá to z volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), podle kterého by k urnám přišlo 62 procent voličů. Po ANO by následovali Piráti, kteří by dostali 15 procent, a třetí ODS by dalo hlas 13 procent voličů. Čtvrtou nejsilnější stranou by v lednu byli sociální demokraté se ziskem 12,5 procenta hlasů. KSČM by volilo 9,5 procenta lidí, KDU-ČSL pět procent a hnutí SPD čtyři procenta voličů.

U lidovců ani u SPD není podle CVVM jisté, zda by se jejich zástupci do Sněmovny dostali či nedostali. Zřejmě bez zastoupení by podle volebního modelu CVVM byli Starostové (3,5 procenta) a TOP 09 (tři procenta). Zelení by dostali 1,5 procenta hlasů.

Lednový výsledek ANO je mírně horší než v prosinci (33,5 procenta). Podpora hnutí premiéra Andreje Babiše se tak vrátila k hodnotám z předchozích měsíců loňského roku. Mírně si oproti prosinci polepšila ČSSD. »Ovšem zda jde u této strany o trvalejší nárůst podpory, nebo zda se jedná o výkyv měření, bude zřejmé až podle výsledků šetření v následujících měsících,« uvedla CVVM. Podpora ostatních stran u voličů zůstala stabilní.

Také podle volebního modelu agentury Median, jehož výsledky byly zveřejněny ve čtvrtek, by volby vyhrálo hnutí ANO. Hlas by mu odevzdalo 30 procent voličů. Občanští demokraté by dostali 15,5 procenta, Piráti 13,5 procenta, ČSSD osm procent a komunisté 7,5 procenta. Lidovci a TOP 09 by podle Medianu získali shodně 4,5 procenta a Starostové o půl procentního bodu méně.

Průzkum CVVM se konal mezi 5. a 17. lednem. Zapojilo se do něj 1062 lidí ve věku od 15 let.

(cik)