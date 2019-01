Ilustrační FOTO - Pixabay

Český jazyk má chránit zákon

Český jazyk by měl být uzákoněn na území naší republiky státním jazykem ČR a mít tak přednost před ostatními jazyky. Dostalo by se mu tím ochrany jako základnímu prvku české státní a kulturní identity, jako nejdůležitějšímu znaku svébytnosti českého národa.

Současně by zůstalo zachováno jazykové právo občanů ČR, kteří tvoří národnostní a etnické menšiny. V předloženém návrhu zákona o státním jazyce o to usilují komunističtí poslanci v čele s místopředsedou ÚV KSČM Stanislavem Grospičem. Obdobné předlohy předkládali poslanci KSČM ve Sněmovně už v minulosti, vlastně už od rozdělení Československa. Poukazují na to, že obdobná úprava se vyskytuje v mnohých jiných evropských zemích, někde je dokonce zakotvena v ústavách daných států. Platí to třeba o Slovensku, Rakousku, Španělsku či Francii. Na rozdíl od některých evropských států právní řád ČR takovou ochranu českému jazyku neposkytuje. Takovou ochranu mu poskytovala naposled Ústava z roku 1920. »Od zrušení této právní ochrany již českému jazyku taková ochrana poskytnuta nebyla, což se velmi negativně promítá až do současnosti. Je tak zcela pomíjena skutečnost, že český jazyk je nejdůležitějším znakem svébytnosti českého národa, nejvzácnější hodnotou jeho kulturního dědictví a výrazem suverenity ČR i všeobecným dorozumívacím prostředkem jejích občanů, který zabezpečuje jejich svobodu a rovnost v důstojnosti a právech na území ČR,« odůvodňují předkladatelé svůj požadavek.

Místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič.

Poslanci KSČM tentokrát neusilují, aby jejich požadavek byl zahrnut do Ústavy ČR. Stačí jim prostý zákon o státním jazyce. Užívání češtiny ve všech oblastech státního a veřejného života upravuje platný právní řád ČR v mnoha právních předpisech. Komunisté zmiňují školský zákon, zákon o matrikách, občanský soudní, trestní a správní řád, zákon o jednacím řádu Sněmovny, živnostenský zákon, zákon o České televizi i o Českém rozhlase, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a další.

Nejde o nová opatření k užívání češtiny

Pokud jde o ochranu českého jazyka, současná právní úprava ji podle poslanců KSČM na uspokojivé úrovni neposkytuje. »Proto se také již delší dobu stále intenzivněji objevují tendence směřující k zatlačování českého jazyka, a to nejen ve veřejném životě. Dochází k benevolentnímu ustupování cizím jazykům, zejména v oblastech, které by měly zůstat doménou českého jazyka,« tvrdí předkladatelé. Podle nich se tak pomíjí skutečnost, že český jazyk je »nejdůležitějším znakem svébytnosti českého národa, nejvzácnější hodnotou jeho kulturního dědictví a výrazem suverenity ČR i všeobecným dorozumívacím prostředkem jejích občanů«.

Smyslem předkládaného návrhu není podle komunistických poslanců zavádět nová opatření k užívání českého jazyka, ale poskytnutí alespoň jeho zákonné ochrany jako jazyka státního, když mu není poskytnuta ochrana ústavní.

»Hlavně chceme zachovat ochranu českého jazyka, který je jedním z našich největších bohatství. Jde o to, aby se různě neprznil, hlavně v televizních či rozhlasových relacích, které poslouchá naše mládež. Nicméně nejsme proti tomu, když se bude třeba v pohádkách používat nářečí atd. O to nám vůbec nejde,« řekl našemu listu jeden z předkladatelů Ivo Pojezný. Na druhé straně samozřejmě registruje, že český jazyk se vyvíjí. »I my jsme dali některá slova do jiných jazyků – třeba robot,« uvedl poslanec. Nevadí mu, pokud do češtiny pronikne nějaké cizí slovo, když k němu nemáme pěknější odpovídající slovo, než je ono cizí. Za předkladatele se Pojezný omluvil všem, kterým se předloha dostane do ruky, protože při přepisu v ní bohužel došlo k některým chybám právě v českém jazyce.

(ku, jad)