Luzar: Přiznejme si, že základní problém zimního období českých dálnic je nedodržování rychlosti a bezpečné vzdálenosti.

Provoz na D1 bez omezení rychlosti od 18. února, slíbil Ťok

Dálnice v modernizovaném úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem na Vysočině by měla být zprovozněna bez omezení rychlosti zhruba k 18. únoru. Při sněmovní debatě o kolapsech na dálnici D1 to řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Debatu vyvolala kalamita, která tento úsek postihla loni v prosinci. Opozice kritizovala Ťoka za to, že jeho úřad nezvládl včas dokončit opravu v tomto úseku.

Ministr poslancům řekl, že dálnice v kritizovaném úseku by měla být zprovozněna bez omezení rychlosti zhruba k 18. únoru. Do pátku 25. ledna by měla skončit injektáž kaveren, které vznikly pod středovou kanalizací neodbornými pracemi. Do poloviny února by měly skončit práce, které je nutno ukončit před plným zprovozněním dálnice. »Další snahou je, aby od začátku další sezony tam nastoupil nový dodavatel, který bude schopen pokračovat v těch stavebních pracích, aby se ten úsek dal dohromady,« řekl Ťok. Informoval také, že v souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek upraví ministerstvo podmínky odstoupení od smlouvy a zlepší možnost správce stavby ovlivňovat postup stavební firmy, pokud nebude postupovat podle předpokládaného harmonogramu. Nové podmínky mají také umožnit ukončení smlouvy před zahájením stavby z důvodu zjevné neschopnosti zhotovitele toto dílo provést. Na dálnici by podle něj měla také mnohem víc dohlížet dopravní policie.

Chybí koordinace

»Přiznejme si, že základní problém českých dálnic je hustota provozu. Přiznejme si, že základní problém zimního období českých dálnic je nedodržování rychlosti a bezpečné vzdálenosti,« řekl v rozpravě místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar. Dnes je podle něj výjimka vidět, že auta dodržují bezpečnou vzdálenost a jsou schopna na nepříznivé klimatické podmínky reagovat tak, jak by měla, to znamená zastavit. Luzar podotkl, že debata se soustřeďuje pouze na ministerstvo dopravy, popřípadě Ředitelství silnic a dálnic, do celého procesu však podle něj vstupuje podstatně více prvků. »Hodně byla zmiňována koordinace. Ale já se ptám, jak byli koordinováni správci silnic, jak byli koordinováni policisté, jak je koordinován systém IZS, když dochází k těmto pravidelným ročním výpadkům na dálnici, když začne sněžit? Bavme se o tom, jak budeme koordinovat tyto postupy, aby ta dálnice opravdu fungovala,« vyzval poslance Luzar.

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

Rozprava se místy stočila až k osobním výpadům. »Myslím si o vás, že jste neschopný ministr,« řekl Ťokovi poslanec STAN Petr Gazdík. Dění v opravovaném úseku D1 u Humpolce je podle něj dáno především neschopností ministra Ťoka. Obvinil ho z toho, že nebyl schopen odhadnout, jak dlouho bude oprava trvat. Ťok na oplátku označil Gazdíkova slova za laciný populismus, který má do pravdy daleko. »Řekl bych, že z mého pohledu vám chybí slušné vychování,« poznamenal Ťok.

Usnesení neprošla

Sněmovna o situaci na D1 jednala už v úterý večer, k hlasování o navržených usneseních se však dostala až včera. Žádný z předložených návrhů nebyl přijat. Občanským demokratům se tak nepodařilo prosadit výzvu ministru dopravy, aby na rok 2020 připravil zlevnění dálničních kuponů pro motoristy reflektující nedostatečnou kvalitu a průjezdnost klíčových částí silniční infrastruktury. Neprošel ani návrh Pirátů, kteří chtěli, aby premiér Andrej Babiš (ANO) nechal zpracovat nezávislý audit postupu ŘSD v celé zakázce na modernizaci zmíněného úseku D1. Neuspěly ani návrhy KDU-ČSL, která mimo jiné chtěla, aby Sněmovna konstatovala, že ministerstvo dopravy i ŘSD selhaly při zajištění průjezdnosti dálnice D1 v zimním období. Lidovci také chtěli, aby vláda připravila opatření proti rizikovému chování řidičů kamionů.

Ťok novinářům po hlasování řekl, že je rád za možnost záležitost vysvětlit, není ale podle něj zásadním úkolem Sněmovny »dělat exekutivní hodnocení«. Nepřijetí usnesení označil za vítězství zdravého rozumu.

