Ilustrační FOTO - Haló noviny

Pošta dostane stovky milionů na úhradu svých ztrát

O čem také jednala Sněmovna

Česká pošta by mohla ze státního rozpočtu dostat celkem 800 mil. Kč na úhradu čistých nákladů za léta 2013-2014. Předpokládá to návrh novely poštovního zákona, který prošel prvním čtením.

Část peněz měl stát podle vládní předlohy uhradit již loni, ale zákon nebyl schválen včas. Ministryně průmyslu Marta Nováková (ANO) před poslanci řekla, že kvůli zpoždění bude nutné upravit přechodná ustanovení v návrhu. Bude navrhovat, aby platby, které měly být vyplaceny loni a letos, tj. dohromady 500 mil. Kč, byly sloučeny do jedné. Zbylých 300 milionů má stát vyplatit příští rok. Ministryně informovala, že EK to už letos schválila v souladu s pravidly veřejné podpory. Komise také schválila úhradu nákladů za roky 2015 až 2017, která dohromady představuje 1,8 mld. Kč. Ty už podle ministryně pošta od státu dostala.

Pošta měla původně peníze na úhradu čistých nákladů na poskytování základních služeb, které jí ukládá poštovní licence, získat od doručovatelských firem na trhu podle výše jejích tržeb. Kompenzační fond však nikdy nezačal fungovat. Od roku 2015 vláda systém změnila s tím, že pošta bude úhradu získávat z eráru. Maximální částka se ze 700 mil. za rok 2015 snížila na loňských 500 mil. Kč. S tímto limitem se počítá i pro další roky. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) již loni v létě řekl, že si přeje, aby se maximální roční úhrada zvýšila až na 1,5 miliardy korun.

Zpravodaj, člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM), uvedl, že poštovní novela není úplně bezproblémová. »Otázka je, jak svou funkci plnil Český telekomunikační úřad, kterému stát uložil nějakou povinnost a on se s ní nevypořádal a navrhuje nám, abychom se s ní vypořádali my tím, že mu tu povinnost vezmeme, protože ji není schopen plnit,« řekl Luzar s tím, že důvody, proč to tak je, si rád při projednávání ve výboru poslechne. »Druhá věc je, že se bavíme o sumách stamilionových, které překračují i řád miliard v rámci součtu let,« zdůraznil Luzar.

Člen hospodářského výboru Leo Luzar.

Náhrady rybářům za škody kormoránů

Rybáři by mohli dostat náhrady za škody, které jim na rybách způsobili kormoráni. Počítá s tím poslanecká novela zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, kterou Sněmovna schválila ve zrychleném režimu.

Skupina poslanců různých stran (za KSČM ji podepsal Pavel Kováčik) navrhla, aby rybáři dostali odškodnění za loňský, letošní a příští rok. Chtějí opravit dřívější novelu, která předpokládala náhrady pro stejné tříleté období. Rybáři však podle poslanců peníze nedostali, neboť ministerstvo financí odmítlo náhrady proplácet kvůli nejasným pasážím platné novely. Předkladatelé proto v nynější předloze navrhli, aby se zákon výslovně vztahoval v letech 2018, 2019 a 2020 i na škody způsobené kormoránem velkým. Za loňský a letošní rok by rybáři mohli stejně jako podle platné novely dostat stoprocentní kompenzaci prokázané škody, za příští rok osmdesáti procentní.

Návrh vychází z předpokladu, že během uvedeného tříletého období se podaří postupně omezit početní stavy kormorána velkého, který se kvůli dřívější ochraně přemnožil. V ČR jsou těchto ptáků desetitisíce a škody dosahují asi 1,5 kilogramu ryb na jednoho jedince denně.

Vícenásobné hlasování do EP přestupkem nebude

Případné vícenásobné hlasování při volbách do Evropského parlamentu se pro letošní vybírání europoslanců novým přestupkem nestane a pokuty za něj nebudou zavedeny. Sněmovna projednávání této změny odložila až na konec května. Poslanci se na tom dohodli s ministerstvem vnitra.

Novela měla být podle původních plánů schválena před vyhlášením termínu evropských voleb. Prezident Miloš Zeman ovšem už jejich konání stanovil na 24. a 25. května.

Změna zákona o volbách do EP by měla být přijata v návaznosti na rozhodnutí Evropské rady. Vícenásobné hlasování se mělo stát přestupkem se sankcí až 10 tisíc korun. Hlasovat dvakrát v evropských volbách by mohli např. lidé s dvojím občanstvím. Jsou tak automaticky zapsáni v seznamech voličů obou států. Nová úprava by měla doplnit zákon o evropských volbách, který umožňuje postihnout situace, pokud by volič požádal o zápis do volební evidence v jiném členském státě a zároveň v ČR. Za to hrozí pokuta až 5000 korun.

(ku, jad)