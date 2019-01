Ilustrační FOTO - Pixabay

Sociální nerovnost roste, ohroženy jsou hlavně ženy

Prohlubující se propast mezi chudými a bohatými a podfinancované veřejné služby posilují hněv veřejnosti a mohou za nárůst nacionalismu. Ve své zprávě o nerovnosti, zveřejněné před začátkem letošního Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu, to napsala britská nevládní organizace Oxfam.

Zatímco majetek miliardářů se loni každý den v průměru zvýšil o 2,5 miliardy dolarů (56 miliard Kč), což je meziročně o 12 procent, tratila chudší polovina světové populace 11 procent, tedy půl miliardy dolarů denně.

»Chudí trpí dvojnásobně - nemají přístup k základním službám a zároveň platí vyšší daně,« řekla výkonná ředitelka Oxfamu Winnie Byanyimová. Podle její organizace se v uplynulých desetiletích snižovaly daně bohatým a korporacím. A když vlády nevybírají daně od bohatých, převedou daňové břemeno na chudé, například prostřednictvím daně z přidané hodnoty, vysvětlila Byanyimová. Oxfam proto volá po větších investicích do veřejného zdravotnictví a po silnějším a efektivnějším zdanění velkých firem a bohatých.

Celosvětově jsou sociální nerovností obzvláště ohroženy ženy. V globálním průměru loni vlastnili muži o 50 procent více než ženy. Ty mají často také kvůli zastávaným neplaceným činnostem typu péče o děti a starší lidi méně času se politicky angažovat, což pomáhá stávající hospodářský systém vytvořený muži a pro muže udržovat, vyvozuje britská neziskovka.

Potěšující nicméně je, že se mezi lety 1990 a 2010 podařilo snížit na polovinu počet lidí žijících v extrémní chudobě (zejména díky Číně a Indii). Na světě jich s 1,90 dolaru (43 Kč) na den nyní žije 736 milionů.

Varují před kolapsem kapitalismu

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire varoval během zasedání davoského ekonomického fóra před možným kolapsem kapitalismu v případě, že se bude dál prohlubovat ekonomická nerovnost ve světě. Zároveň vyzval skupinu předních vyspělých zemí G7, aby zvážila stanovení jednotné minimální daně z firemních zisků a řešila sílu obrovských nadnárodních společností.

»Kapitalismus se musí zcela proměnit, jinak nepřežije nárůst nerovností po celém světě,« uvedl Le Maire v projevu k začátku francouzského prezidentství ve skupině G7. »Nemůžeme stále platit za další růst čím dál většími nerovnostmi,« dodal.

Vlády by nyní podle francouzského ministra měly věnovat velkou pozornost »výstražnému signálu vyslanému těmi, kteří říkají, že neprofitují z globalizace«.

Ekonomická nerovnost je podle agentury Reuters považována za hlavní důvod vzestupu populistických politických stran v bohatých zemích a přispěla ke vzniku protestního hnutí takzvaných žlutých vest ve Francii. Francouzský prezident Emmanuel Macron se po zrušení solidární daně z bohatství stal terčem obvinění, že je »prezidentem bohatých«.

Náklady na bydlení se stávají překážkou pro plnohodnotný život

Otázky Haló novin pro Arťoma Korjagina, kandidáta do Evropského parlamentu za »KSČM – Česká levice společně!«

Francouzský ministr financí tento týden na setkání »elit« v Davosu varoval před možným kolapsem kapitalismu, pokud se bude dál prohlubovat ekonomická nerovnost ve světě. Myslíte, že si aspoň někdo z představitelů globalizovaného světa uvědomuje, co se děje, že si kapitalističtí páni pod sebou řežou větev?

Z historie víme, že kapitalisté nemají problém spolupracovat a aktivně podporovat různé fašistické a nacionalistické režimy ve světě, pokud to umožní další nerušené zvyšování jejich zisků. To, o čem mluví francouzský ministr financí, není žádná starost o většinu obyvatel této planety, ale sobecký strach o své teplé místečko, - a nahradí ho nějaký diktátor, který půjde kapitalistům více na ruku.

A pokud je jeho návrhem, jak tento problém řešit, shodit trochu víc drobků ze stolu nejbohatších těm, kteří se bouří v zemích kapitalistického centra, a dál ekonomicky vykořisťovat a vojensky potlačovat ty, co se bouří na jeho okraji, tak to není nic jiného než snaha udržet tento globální systém útlaku co nejdéle v chodu.

Jaký komentář máte k tomu, že 26 nejbohatších lidí světa vlastní stejný majetek jako polovina lidstva?

Moc bych chtěl, aby to přestalo být nějakým abstraktním pojmem, ale aby si pod tím lidi začali představovat, jaké reálné důsledky má tato propast pro fungování celého lidstva. Dokáže si vůbec někdo představit, o kolik vědců, lékařů, skladatelů, vynálezců a dalších významných osobností přicházíme každý rok jenom proto, že se narodili do té chudší půlky obyvatelstva? Kam by se mohlo lidstvo posunout, kdyby tito lidé dostali příležitost rozvíjet svoje talenty? A to všechno jenom proto, aby několik lidí mohlo prožít svůj život v takovém luxusu, že si ho valná většina z nás ani nedokáže představit. To je jedna z věcí, která mě na této skutečnosti tak neuvěřitelně štve!

Jak tuto nesouměřitelnost odbourat?

Pokud budeme dál stavět náš systém na konkurenčním boji, ostrých loktech a moci peněz, pak vždy dojdeme k takovémuto výsledku. Pokud bychom v budoucnu začali stavět na principech spolupráce, solidarity a vzájemné podpory, pak je tady šance na to, že dojdeme ke společnosti, která bude ku prospěchu valné většiny. Já věřím, že se to může podařit.

Dnes vystoupíte v Praze na Václavském náměstí na demonstraci, která chce poukázat na »otevírání nůžek« mezi bohatými a chudými v ČR, k čemuž vede zdražování, zejména vysoké náklady na bydlení. Co vy vidíte jako největší problém pro mladé, jako jste vy?

Náklady na bydlení se stávají pro mnohé lidi v mém okolí opravdovou překážkou v tom, aby mohli žít plnohodnotný život, zakládat rodiny, cestovat a věnovat se svým koníčkům. Zároveň je to věc, kterou opravdu není možné ponechat trhu, volba mezi placením nehorázného nájemného, několikahodinovým dojížděním do práce, zadlužením se na celý život nebo životem na ulici opravdu není ta svoboda, o které se tady tak často mluví.

Monika HOŘENÍ

