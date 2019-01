OS ČMS proti izraelské agresi

Chtěli bychom po další izraelské agresi namířené proti suverénnímu syrskému státu vyjádřit naše rozhořčení, náš protest za český třídně orientovaný odborový svaz OS ČMS a myslím, že za všechny lidi, kteří nepřitakají politice hegemonismu, války a fašistických metod.

Právě tyto metody Netanjahuova junta, která stojí v čele sionistického režimu, užívá ve snaze rozvracet a zotročovat okolní státy, vraždit lidi okolních národů, ničit jejich infrastrukturu a mařit jejich rozvoj.

Noční útok, který stál život syrských vojáků ve službě obrany vlasti, byl dalším z mnoha, stal se benzinem, který byl přilit do ohně k rozdmýchání dalšího válečného konfliktu.

Izrael znovu zneužil libanonský vzdušný prostor, znovu zaútočil na syrské cíle a znovu ukázal, že je znovu jeho politika jednou z hlavních příčin rozvratu a války na Blízkém východě. Izrael nezaútočil jen proti Sýrii, proti Íráncům nebo Libanoncům, Izrael zaútočil proti míru obecně. Koná tak už více než 70 let.

Je to další důkaz, že čím více se blíží porážka terorismu, tím větší má strach skutečný představitel státního terorismu – Izrael. Jestliže jsme kritizovali a odmítali minulé izraelské útoky, odmítáme se slovy co největšího opovržení i ten nynější. Mrtví a zranění syrští vojáci, to je daň za izraelskou snahu panovat v cizích zemích, pohrdat ostatními národy a zásadami mezinárodního práva.

Tato rasistická vláda, tyto fašistické manýry, které dlouhodobě Izrael předvádí, jsou ostudou lidstva, na kterou se opovržlivě dívá každý demokraticky cítící člověk na této planetě. Netanjahuův agresivní slovník nemá daleko od toho Hitlerova. Bude tomu 80 let, kdy Hitler argumentoval údajnou bezpečnostní hrozbou a okupoval naši vlast na strašných šest let. Izraelský premiér používá stejnou rétoriku i metody. Lidé, kteří milují svobodu a nenávidí útlak, kteří upřednostňují život před smrtí a mír před válkou, dnes, stejně jako při dalších zločinech, ať už těch minulých nebo budoucích, nesmí mlčet!“

Martin PEČ, člen zahraničního výboru OS ČMS