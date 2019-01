FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO

FOTOGALERIE: Demonstrace proti zvyšování nákladů na bydlení - 26. 1. 2019

Na Václavském náměstí v Praze proběhlo v sobotu 26. ledna protestní shromáždění proti zvyšování nákladů na bydlení. Akci pořádal krajský výbor pražské KSČM.

"Vedle astronomických nájmů a předražených hypoték je nezanedbatelným nákladem na bydlení cena vody, elektřiny a plynu, přičemž zvyšování těchto nákladů nedopadá na všechny stejně. To, co je pro jednoho jenom pár drobných, to pro průměrnou rodinu, která už teď jen tak tak vyjde od výplaty k výplatě, znamená výrazný problém, uvádějí organizátoři akce. Čtyřčlennou domácnost bude zvýšení cen energií, tepla a vody od nového roku stát zhruba 1300 korun ročně navíc," řekla Marta Semelová.

Demonstraci podpořily další organizace: KV KSČM Středočeského kraje, Komunistický svaz mládeže, Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, Levicové kluby žen a Spojenectví Práce a Solidarity.

