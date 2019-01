Prezident Donald Trump. Ilustrační FOTO - Haló noviny

Podle většiny amerických médií Trump před demokraty kapituloval

Za pokořující porážku většina amerických médií označuje rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa ustoupit požadavkům demokratické opozice a obnovit dočasně financování vládních úřadů. Trumpa, který se honosí uměním vyjednávat, vyřadila ze hry předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, která je jeho hlavní soupeřkou v táboře demokratů, napsala agentura AP.

Trump po více než měsíčním blokování vládních financí, a tedy i výplat pro 800.000 státních zaměstnanců, v pátek rezignoval a vyhověl demokratům žádajícím obnovení toku peněz. Ustoupil i přesto, že žádnou protislužbu nedostal - demokraté stále odmítají vydat z rozpočtu 5,7 miliardy dolarů (skoro 130 miliard korun) na stavbu jižní hraniční zdi, kterou Trump požaduje už z dob volební kampaně.

"Trump opakovaně tvrdil, že od úspěchů jeho vlády bude národ unaven. Tak teď si od únavy odpočine," napsal jízlivě list The New York Times, který prezidentův ústupek označil za "zraňující porážku". Deník The Washington Post upozornil, že šéf Bílého domu za bolestné rozhodnutí nedostal absolutně nic. "Kapitulací se dostal na pokořující dno svého úřadování," napsal list.

Zatímco liberální média se předhánějí v oslavě Trumpovy očividné prohry, mediální tábor prezidentových stoupenců Trumpa hájí. Podle komentátora stanice Fox News Seana Hannityho, který je považován za neoficiálního Trumpova poradce, prezident prokázal své vůdcovství. "Povznesl se nad stranické hašteření ve washingtonské žumpě a nabídl státním zaměstnancům úlevu, aniž by zrušil slib zabezpečení hranic," řekl Hannity.

Konzervativní komentátorka Ann Coulterová nicméně na twitteru napsala, že "přišly dobré zprávy pro George Bushe staršího: teď už není on ten největší moula, co kdy seděl v Bílém domě".

Trump podle médií nebyl do poslední chvíle rozhodnut, zda ústupek udělá. Viceprezident Mike Pence a poradce Jared Kushner, prezidentův zeť, údajně navrhovali vyhlásit stav nouze, který by umožnil financovat stavbu zdi bez souhlasu Kongresu. Ještě když se připravovalo páteční prohlášení v Bílém domě, poradci nevěděli, co hlava státu vlastně řekne, napsala agentura Reuters.

Podle prezidentské kanceláře ale boj ještě neskončil. Trump obnovil financování vlády na tři týdny a dal najevo, že pokud nebude dohoda o ochraně hranic na stole, vládní účty zase zavře. Komentátoři televize CNN ale soudí, že Bílý dům k takovému kroku nejspíš nenajde odvahu. Když Trump před Vánocemi tok financí zablokoval, neschvalovaly tento krok téměř dvě třetiny Američanů. Příští rok přitom chce Trump obhajovat svůj mandát.

Obliba prezidenta během rozpočtové krize klesla "pod chudokrevných 40 procent", píše Reuters. Na Pelosiovou, svou hlavní soupeřku, se ale Trump prý nezlobí. "Je pevná a tvrdohlavá, vzbuzuje respekt," řekl prezident v soukromí o šéfce dolní sněmovny.

