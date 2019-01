Paralyzují Piráti zdanění církevních restitucí?

V pořadu Otázky Václava Moravce vystoupili předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Hovořili ke třem tématům, a to k bezpečnostní prověrce kancléře prezidenta Miloše Zemana, dále pak k církevním restitucím a kritice řízení ministerstva dopravy ministrem Danem Ťokem.

Úvodem v pořadu zazněla slova prezidenta Zemana z roku 2013, kdy oznámil, že když jeho kancléř Vratislav Mynář nebude mít nejvyšší prověrku, tak se poohlédne po jiném. Podle Bartoše by kancléřova prověrka měla mít nejvyšší stupeň utajení. »Lidé, kteří zastávají tak vysoká místa, nejenom směrem k hlavě státu, by skutečně tuto prověrku mít měli,« uvedl Bartoš. Na to reagoval Filip, že nezná důvody, proč prezident Zeman změnil své stanovisko a dodal: »Jsem přesvědčen, že úředník má mít jiný typ prověrky, než tu, která je nejvyšší.« Také odmítl Moravcovy spekulace, podle nichž »Miloš Zeman používá Vratislava Mynáře v souvislosti s justicí na takzvanou špinavou práci«. Podle Filipa je věcí samotného pana prezidenta, jakou práci kancléři zadává.

Mynář v pátek stáhl správní žalobu, kterou podal na Národní bezpečnostní úřad kvůli neudělení bezpečnostní prověrky na nejvyšší stupeň. Zpochybnil při tom nezávislost dvou soudců pražského městského soudu i objektivitu Nejvyššího správního soudu. Hrad sdělil, že Mynář zůstane i nadále ve funkci, protože pro její výkon plně dostačuje současná prověrka na stupeň vyhrazené. Filip k Mynářovu kroku poznamenal, že také mohl požádat o vyloučení soudce kvůli možné podjatosti. Kdyby byl v Mynářově pozici, Filip by, jak uvedl, postupoval touto cestou, žalobu by nestahoval.

Předseda Pirátů Bartoš následně k otázkám o přijetí zákona o zdanění církevních restitucí řekl, že tuto »kauzu« diskutovali s odborníky na ústavní právo a nakonec sám Bartoš předurčil výsledek ústavní stížnosti a doslova uvedl: »Je velmi vysoká pravděpodobnost, že tento zákon bude shozen ze stolu jako protiústavní.« Dále se snažil předsedovi Filipovi říci, že prosazení tohoto zákona je jen populistický krok pro voliče KSČM. To samozřejmě Filip kategoricky odmítl a odpověděl: »Vlastní analýzou se snažíte dosáhnout paralýzy námi předloženého zákona, protože na začátku jste byli pro a teď jste proti.«

Filip také bránil ministra kultury Antonína Staňka, který mimo jiné zvolil zásadní pozitivní přístup k chráněné kulturní památce otáčivého divadelního hlediště v Českém Krumlově. »Když jsou na celém světě tři otáčivá divadelní hlediště a z toho dvě v České republice, tak to se domnívám, že chránit tuto památku je velmi důležitý krok z pohledu živé kultury,« konstatoval. Staněk počítá s tím, že právě peníze ze zdanění církevních restitucí půjdou do fondu na opravu kulturních památek. I podle KSČM by měly peníze ve výši 380 milionů korun jít právě do tohoto fondu. Filip mimo jiné doplnil: »I teď je v rozpočtu vyčleněna částka ze státního rozpočtu, která odchází na opravu církevního majetku.«

Následně se předsedové přeli o relevanci diskutované částky 53 miliard korun v neprospěch státu, tedy v neprospěch daňových poplatníků a v neprospěch občanů ČR, na takzvané církevní restituce. Tuto částku v roce 2012 uvedl tehdejší místopředseda ČSSD Michal Hašek. Filip rovněž připomněl, že už při přijímání restitucí chyběla jasná a přesná data a tyto částky byly stříleny od boku. »Nikdy jsme nedostali analýzu, jak jsme dostali cenu za hektar,« řekl předseda KSČM. Bartoš jen nakonec dodal, že by si přál větší transparentnost, aby bylo jasné, jak se s penězi nakládá.

Třetí téma v otázkách Václava Moravce byla kompetentnost ministra dopravy Dana Ťoka a jeho schopnost řídit Ministerstvo dopravy ČR. Filip následně přijal odpovědnost za hlasování v PS PČR, kde neprošel bod o selhání ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic a nadále trval na svém stanovisku, že byl první po schválení vlády, který otevřel kritiku Ťoka. V otázce kompetentnosti Filip reagoval: »Já mám rád, když ten návrh směřuje přesně podle toho, jaká je kompetence, vůči vládě i jednotlivým ministerstvům a jestliže to uložím tomu, kdo tu kompetenci nemá, tak musím přeformulovat usnesení a pokud to neumíte, tak se to už naučte. Je to součást toho neoliberálního politického kartelu, tak to s nimi dělejte a naučte se to třeba od Marka Bendy.« Kriticky doplnil, že hlavní problém je, že ministerstvo dopravy není schopno řídit právě ani sebe ani Ředitelství silnic a dálnic.

(brom)

Přímý přenos na ČT - https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/21...