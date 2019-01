FOTO - Pixabay

Maturita z matematiky by mohla být povinná pro všechny od r. 2021

Termín zavedení povinné státní maturity z matematiky by se mohl sladit na školní rok 2021/22, řekl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi ministr školství Robert Plaga (ANO). V gymnáziích a lyceích původně měla být o rok dříve. Rozhodnutí padne podle Plagy velmi brzy. Ministerstvo chce také do konce února předložit do meziresortního připomínkového řízení novelu školského zákona, která vyjímá slohy ze státních maturit a vrací je na úroveň škol.

Zda nesladit termíny pro maturitu z matematiky je podle ministra námětem k diskusi, o kterém by mělo být velmi brzy rozhodnuto. "Je to varianta, která je na stole. (...) Myslím, že pokud se dál budeme bavit o povinné maturitě z matematiky, možná dojdeme k tomu, že sladění termínu není vůbec špatné," řekl Plaga.

Maturita z matematiky měla být původně povinná od roku 2020 pro gymnázia a lycea a o rok později pro všechny ostatní s výjimkou zdravotnických, sociálních a uměleckých oborů. Dosud si maturanti mohou matematiku volit jako druhý předmět vedle povinné češtiny. Většina z nich ale dává přednost cizímu jazyku. Matematiku si loni vybralo 23,4 procenta maturantů, z didaktického testu u státní maturity propadlo 22,3 procenta z nich.

Omezení státní maturity z českého jazyka na didaktický test se podle Plagy nedá očekávat dříve než za dva roky. Ministr zároveň vyvrátil, že by resort chtěl slohovou práci úplně zrušit. "Že ministerstvo chce přejít na to, že bude centrálně řídit jen didaktické testy, neznamená, že slohovka nebude, vrací se zpátky na úroveň školy. Myslím, že přidanou hodnotou je právě to, že ji hodnotí na té škole, kde ten člověk působí. Centrální hodnocení v mnohém přechází k formálnímu hodnocení bez znalosti člověka," řekl Plaga.

(čtk)