Jak dál s brexitem?

Jednání o tzv. brexitu, čili o vystoupení Velké Británie z Evropské unie, dostalo v úterý 15. ledna ránu natolik tvrdou, že její důsledky lze shrnout dvěma slovy: bezradnost všude. Kompromisní dohoda o brexitu, vyjednaná mezi britskou vládou premiérky Mayové a EU, totiž neprošla v Londýně Dolní sněmovnou, kde proti ní hlasovalo 432 poslanců včetně více než stovky konzervativců, kteří tak Mayové »odepřeli poslušnost«.

Hlavním problémem, na kterém návrh ztroskotal, byla tzv. opce blackstop, jež měla zajistit otevřenost vnitroirské hranice (tedy hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem coby součástí Spojeného království). Tuto opci pojala většina poslanců dolní komory nikoli jako »důležitý příspěvek k míru«, nýbrž jako rafinovaný způsob, jak těsně svázat Spojené království s EU i po brexitu po neurčenou dobu. Co s tím?

Řešení nabídl šéf opozice, labourista Jeremy Corbyn: okamžité odvolání vlády, nové volby a po nich – pod záštitou labouristů – nové vyjednávání s EU. Corbyn se setkal s podporou šéfů dalších politických stran (např. Skotští nacionalisté či Liberálové), ale proti takovému řešení se staví zastánci konání druhého referenda, které by slibovalo možnost setrvání v Unii.

Theresa Mayová, po odmítnutí dohody o brexitu hlasování o vyslovení nedůvěry její vládě přečkala, čímž nastala zvláštní situace: Mayová sice na jedné straně zkrachovala, ale nadále se cítí být zavázána své »červené linii« z ledna 2017: je jí konec volného pohybu osob a zboží, »svoboda« pro Spojené království, nová obchodní dohoda s EU, a to i na úkor 44 % dnešního zahraničního obchodu, který Velká Británie resp. Spojené království realizuje s Evropskou unií. Tím by však padly i všechny dohody se třetími státy, které Velká Británie uzavřela z titulu členského státu EU.

Hodiny brexitu jdou neúprosně a měly by udeřit 29. března tohoto roku. Vzhledem k rozhodnutí Dolní sněmovny z 15. ledna lze konstatovat, že britští poslanci rozhodli o »bouchnutí dveřmi« bez existence dohody o brexitu a hrozí svým způsobem katastrofa, a to i pro EU. Tzv. mírný brexit s novou celní unií, který navrhuje Jeremy Corbyn, ztroskotává na Mayové požadavku skončit s volným pohybem osob a zboží. V době, kdy vznikal tento příspěvek, oznámila Mayová, že na konci ledna předloží jakýsi plán B. Hovoří se o tom, že posledním východiskem by bylo posunutí časové hranice brexitu o půl roku a konání druhého referenda – ovšem s nejistým výsledkem pro zastánce i odpůrce brexitu. Inu skutečně: bezradnost všude…

Jiří MAŠTÁLKA