Příšerné skóre

Byla jsem svědkem nepříjemné situace. Seděla jsem v jedné pražské restauraci s přítelkyní a povídaly jsme si o tom, co život dal a vzal… Když tu do sálu vstoupil bezdomovec. Nikdo se nemohl zmýlit - jeho vzhled byl neutěšený od hlavy až k patě. Muž šel ihned k barovému pultu. Měl v ruce jakousi bankovku a žádal o polévku.

Mnoha hostům nešla tato příhoda pod nos. Servírky se do nebožáka pustily, ať odejde, že mu nic nedají, že kdyby mu jednou polévku poskytly, bude chodit a žebrat každý den, a to přece nejde… Možná mluvily ze své zkušenosti, kterou jsme my ostatní aktéři neměli. Na intervenci jedné dobré duše - mladé ženy sedící u stolku, která se nemohla dívat na to, jak je bezdomovec dosti neurvale vyhazován z podniku, v němž mají všichni plné talíře - mu nakonec personál polévku ohřál a připravil mu ji v sáčku s sebou na cestu. Ještě u dveří servírka bezdomovci hlasitě sdělovala, že polévku dostal díky té a té paní, která ji také zaplatila. A netrpělivě ho posouvala směrem ke dveřím a - ven.

Nepříjemná scéna, kterou možná také znáte z vašich měst. Nebo neznáte. Nešťastný muž vyobcovaný z lidské společnosti trpěl evidentně psychickými potížemi, což je u lidí z tohoto prostředí běžné. Nebyl totiž schopen pochopit některé pokyny, a vlastně i to, že vstoupil do ne úplně levné restaurace, svědčilo o tom, že šel jen pudově. Měl hlad.

Tento jeden konkrétní příklad ilustruje dobu, v níž žijeme. Systém, který umožňuje ponižování lidské důstojnosti, se nazývá kapitalismus, i když se režimní média velmi snaží, aby se ve vědomí lidí fixovaly jiné názvy, například demokracie. Právě v lednu, každoročně, vydává britská neziskovka Oxfam zprávu o prohlubujících se rozdílech mezi lidmi ve světě. Jednak tím získáváme důkaz, že nejsou všechny neziskovky špatné. Je opravdu dost těch, které provozují smysluplnou činnost - jako třeba Oxfam. Letos díky Oxfamu víme, že 26 superpracháčů světa vlastní takové bohatství, které se rovná tomu, co má ve svém majetku či majetečku v souhrnu celá polovina lidstva. Roční rozpočet na zdravotnictví Etiopie, ve které žije 105 milionů lidí, by pokrylo jedno procento majetku nejbohatšího muže světa. Příšerné skóre.

Minulý týden k tomu promluvil ve vysílání rozhlasu ekonom Petr Zahradník. Nejdříve se zamyslel, zdali globalizace nedosáhla již svého maxima. Na otázku, jestli by nebylo vhodné obří majetky více zdanit, jak radí Oxfam, odpověděl takto: »Já si úplně nejsem jist, zda tyto sociálně inženýrské nebo direktivní způsoby problém pomohou vyřešit… Je to v přirozené zodpovědnosti těch bohatých… Mělo by to vycházet z jejich přirozeného rozhodnutí a přirozeného svědomí.« A pak tedy dodal, že jen pokud k tomu nedojde, je třeba »napomoci« dalším zdaněním.

Pan ekonom asi vůbec nezná svět a historii. Kde získal vzdělání? Copak nějaký bohatý člověk předal v dějinách »jen tak« desátek svého majetku méně bohatým, nebo veřejné korporaci, státu k přerozdělení? Jen osvícení jednotlivci. Copak bohatí z lásky k bližním odvádějí daně? Copak »přirozeným rozhodnutím« se dělí o svůj luxus, který mu zajistili námezdně pracující (případně otroci či nevolníci)? Je vidět, že ti, kteří slouží elitám, jsou ve svých názorech dětinsky naivní a ještě to troubí do rádia.

Všechno, co si vydobyli neprivilegovaní - tedy systémově zajištěné slušnější živobytí a zacházení – není díky charitě a »přirozené odpovědnosti« bohatých. Je to výsledek tvrdého tisíciletého boje (ano, i třídního), za který miliony odhodlaných zaplatily svými životy.

Monika HOŘENÍ