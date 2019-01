FOTO - Pixabay

Polská první dáma možná dostane plat

Polští zákonodárci si znovu lámou hlavu nad otázkou, zda by manželky prezidentů měly dostávat plat.

»První dámy republiky by měly dostávat mzdu, započítávanou do penze. První dáma je i v období, kdy není zaměstnána, jednou z nejvíce zaměstnaných žen v zemi,« tvrdí sdružení, které vládě a parlamentu zaslalo vážně míněný návrh.

Iniciativy si povšimla také média, která tipují, že Agata Kornhauserová-Dudová by se jako první z prvních dam mohla výplaty dočkat ještě do konce roku. Až dosud ale žádný návrh zákona v tomto směru nevznikl. »Chopili jsme se této iniciativy, protože soudíme, že první dáma republiky, která se tolik věnuje ohromným státním povinnostem, by měla mít jako každá veřejná osoba právo na odměnu započítávanou do penze,« řekl televizi TVN 24 ředitel sdružení hájícího práva neslyšících Daniel Kowalski. Sdružení zaslalo petici v této věci nejprve na úřad vlády, která ji přeposlala do Sejmu, dolní komory parlamentu. Tam skončila v petičním výboru. Jeho předseda Slawomir Piechota z opozice ale před pár dny petici předal výš - výbor se totiž usnesl, že se necítí být kompetentní, a tak by se věcí mělo zabývat vedení obou komor parlamentu.

Agata Kornhauserová-Dudová se kromě reprezentativních povinností věnuje také propagaci kultury a charitě ve prospěch zdravotně postižených. Sdružení navrhuje, aby se nové předpisy vztahovaly i na její předchůdkyně: Danutu Walesovou, Jolantu Kwašniewskou a Annu Komorowskou. Manželka prezidenta Lecha Kaczyňského zahynula spolu s ním při letecké katastrofě u Smolenska v dubnu 2010. Návrh na výši platu ponechává sdružení na zvážení parlamentu. Exprezident Aleksander Kwašniewski se v rozhovoru s novináři před pár dny zmínil, že za přiměřenou by považoval částku 7000 zlotých hrubého (asi 42 000 Kč). Průměrný plat v polských firmách se podle statistických údajů nyní pohybuje okolo 5275 zlotých (asi 31 000 Kč); tato částka podle serveru money.pl zahrnuje i prosincové odměny a týká se jen středních a velkých firem, zatímco v malých podnicích bývají platy mnohem nižší.

TVN 24 připomněla, že v létě 2016 vládní strana předložila poslancům návrh zákona o výdělcích ministrů, jehož součástí bylo i ustanovení o první dámě. Agata Kornhauserová-Dudová měla podle návrhu dostávat až 13 540 zlotých měsíčně (asi 81 000 Kč). Předloha počítala s tím, že odměnu dostanou i bývalé první dámy (v přepočtu asi 60 000 Kč) a zvýší se penze bývalým prezidentům (v přepočtu na asi 110 000 Kč). Zákon měl platit od 1. září 2016, ale vládní strana, která má v obou komorách parlamentu spolehlivou většinu, po pár dnech předlohu nakonec stáhla.

(čtk)