Převrat vedl Pence, Maduro měl zemřít

Podle listu The Wall Street Journal vedl středeční puč proti venezuelské vládě a prezidentovi osobně americký viceprezident Mike Pence.

Spolu s ministrem zahraničí Mikem Pompeem vedl několik týdnů důvěrné rozhovory se spojenci i samotným opozičním lídrem Juanem Guaidóem, který vícekrát tajně navštívil USA. Pence dal také k puči signál, když v noci na 23. ledna Guaidóovi zatelefonoval a ujistil ho podporou od prezidenta Donalda Trumpa. Té se mu dostalo ve chvíli, kdy vystoupil s veřejným prohlášením, že přebírá moc. Okamžitou podporu poskytli i američtí spojenci.

To ovšem nebyl celý plán, ten počítal i s vraždou prezidenta Nicoláse Madura. To by Guaióovi převzetí moci výrazně ulehčilo, odehrálo by se podle zákona.

Tento plán ale překazila tajná služba (pravděpodobně kubánská) a ruští kozáci.

Přes půl světa za Madurem

Tajná služba si potvrdila 21. ledna své podezření, že v bezprostředním okolí Madura, v jeho osobní ochrance, se pohybuje nejméně jeden zrádce, jehož úkolem je Madura ve chvíli puče zabít. Začal závod s časem. Přitom Američané nesměli pojmout žádné podezření. Bylo potřeba preventivně vyměnit celou ochranku. Tento úkol připadl ruským kozákům. Agenturu Reuters informoval jeden z jejich atamanů Jevgenij Šabajev. Upřesnil, že jde o jednotku asi 400 vojáků, kteří jsou členy soukromé armády, a mají řadu bojových zkušeností. Rozkaz přemístit se do Caracasu dostali 21. ledna večer, když pro ně do Súdánu a Středoafrické republiky přiletěla dvě velkokapacitní trysková letadla. Žoldnéři tam cvičili místní vládní jednotky. Přemístili se na Kubu, odtud pak linkovými letouny třetích zemí do Caracasu. Není přesně známo, kdy začali plnit svůj úkol, ale určitě už v noci na 23. ledna, protože se žádný atentát na Madura nekonal, jeho bezpečnost byla zajištěna. Skutečnost, že Maduro disponuje kozáckou ochrankou, Venezuela oznámila 25. ledna, ještě včera však mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov odmítl jakkoli oficiálně potvrdit přítomnost kozáků v blízkosti venezuelského prezidenta.

