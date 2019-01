Potáhnou zdravotníci za jeden provaz?

Už jsme si pomalu zvykli na alarmující zprávy z oblasti zdravotnictví, nicméně tentokráte jde opravdu do tuhého. Zaměstnanci krajské Nemocnice Tomáše Bati bijí na poplach. Není od věci připomenout, že je tak činěno v době, kdy má o svůj post ředitelky přijít Lenka Mergenthalová, ředitelka nemocnice v Kroměříži.

Členové dozorčí rady nemocnice a odborů zaslali hejtmanství Zlínského kraje otevřený dopis. Upozorňují na »personální destabilizaci zdravotnictví«. Chybí lékaři, chybí zdravotní sestry. Personál pracuje obrovským tempem, není čas na oddych. Lidé jsou přetížení, mají nadměrné množství přesčasových hodin. Není tedy divu, že hrozí »chybovost«. I zdravotníci jsou jen lidé. Nálada na pracovištích je špatná a únava se projevuje na každém kroku.

Odboráři začali vyjednávat v září o kolektivní smlouvě. Toto jednání není zrovna jednoduché. Ze strany vedení nemocnice není zájem o dohodu. Pouze se direktivně nařizuje. Mnohokráte bylo také upozorňováno na to, že nerozhoduje odbornost a kvalita odvedené práce, ale tzv. řiťolezectví. S danou situací se postupně seznamují i krajští zastupitelé. Bohužel, pod pokličku hejtmanu Čunkovi se jen těžko nahlíží. Ten je o těchto věcech informován. A není to poprvé, kdy mu na stole takový dopis leží. Bohužel s arogancí sobě vlastní vysvětlí věci, jak se mu hodí. Toto ovšem nejde do nekonečna.

Situace ve Zlínském kraji je opravdu neutěšená. Věřím, jak jsem již napsala v úvodu, že potáhnou zdravotníci za jeden provaz. A hrozící kolaps zdravotnictví ve Zlíně a ostatních nemocnicích ve Zlínském kraji bude zažehnán. Coby krajská zastupitelka jsem ve spojení s lékaři, zdravotní komorou v Kroměříži a spolu s kolegy se budeme snažit o maximální podporu zdravotníků, vedoucí ke zdárnému řešení.

Eva BADINKOVÁ, zastupitelka Zlínského kraje