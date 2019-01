Ilustrační FOTO - Pixabay

Exekuci čelí každý desátý občan ČR

Počet exekucí sice loni v České republice klesl, stále se ale ještě vede přes 4,54 milionu exekucí vůči fyzickým osobám. Předloni jich bylo 4,67 mil.

Informovala o tom Exekutorská komora. Podle mapy exekucí, která vychází z údajů komory, je nynější počet pořád ještě vyšší než v roce 2016. Tehdy bylo exekucí zhruba 4,46 mil.

Komplexní údaje o exekucích za rok 2018 komora zatím analyzuje. Předloni počet nově zahájených exekucí meziročně klesl o deset procent na 612 000. Počet ukončených exekucí naopak dlouhodobě rostl, v roce 2017 jich bylo 540 000.

Podle komory jsou v celkovém počtu exekucí zahrnuty i ty, které se přerušily kvůli zahájení insolvenčních řízení, mají povolený odklad či jsou nepravomocně zastaveny.

Podle mapy exekucí, kterou připravily neziskové organizace z dat exekutorské komory, mělo v roce 2017 nějakou exekuci 9,7 procenta obyvatel ČR. Bylo to 863 000 lidí. Proti roku 2016 jich přes 29 000 přibylo. Tři a víc exekucí mělo 493 000 osob. Víc než deset exekucí naráz mělo pak 151 000 lidí. V Ústeckém kraji byla v exekuci téměř pětina obyvatel, v Karlovarském přes 17 %. V bývalých okresech Chomutov, Sokolov, Most a Ústí nad Labem to byla víc než pětina. Odborníci na sociální problematiku mluví o exekuční pandemii a označují velký počet předlužených lidí za jeden z největších sociálních a ekonomických problémů současné České republiky.

