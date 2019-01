Ilustrační FOTO - Haló noviny

Na drážní projekty přes sto miliard

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) bude letos připravovat nové stavby za více než 100 miliard korun a řadu nových staveb zahájí. Pro cestující se otevřou desítky opravených výpravních budov, SŽDC na jejich modernizaci letos vynaloží více než půl miliardy korun. Novou podobu získají například výpravní budovy v Kolíně, Frýdku-Místku nebo Českém Krumlově.

Správa železnic to uvedla v tiskové zprávě. Záměry na investiční akce chce SŽDC letos schválit v rekordní výši. »Souvisí to s faktem, že budeme projednávat významné investiční akce, jako jsou například stavby na ramenech Praha - Kladno, Brno - Přerov, Plzeň - Domažlice, Plzeň - České Budějovice nebo rekonstrukce uzlu Česká Třebová,« uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Řada akcí by podle něj letos mohla získat pravomocné stavební povolení.

Realizovat by se mělo přes 70 investičních akcí s náklady vyššími než 30 milionů Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce, které by měly být v letošním roce zahájeny, patří optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha-Vysočany, elektrizace a rozšíření kapacity trati Uničov - Olomouc, optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice, oprava a elektrizace trati Oldřichov u Duchova - Litvínov, zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina a rekonstrukce železniční stanice Přerov.

Začne také první stavba financovaná z nově koncipovaného nástroje Evropské unie nazvaného Blending Call, který kombinuje příspěvek Nástroje pro propojení Evropy (CEF) s úvěrem od Evropské investiční banky. Jde o rekonstrukci traťového úseku Velim - Poříčany.

SŽDC spravuje celostátní i regionální tratě, jež vlastní stát. Od roku 2016 se stará také o nádraží, která koupila od Českých drah.

(ici)