Sníh a led brzdil dopravu hlavně na východě republiky

Vydatné sněžení a náledí dnes dopoledne zkomplikovaly dopravu hlavně na východě republiky. Policisté vyjížděli k řadě převážně lehčích nehod, některé silnice museli kvůli nesjízdnosti dočasně uzavřít. Počasí způsobilo kalamitu v hromadné dopravě na jihu Moravy. Hraniční přechod v Mikulově na Břeclavsku byl uzavřen. Situace byla dopoledne kritická hlavně na Znojemsku, Břeclavsku, Vyškovsku či na Brněnsku kolem Ivančic a Tišnova. Problémy hlásí silničáři také v dalších moravských krajích, na Vysočině i na východě Čech. Na Moravě a ve Slezsku může dopoledne napadnout až deset centimetrů sněhu.

V Brně vyjely do terénu všechny posypové vozy, během rána spotřebovali 240 tun posypové soli. "S ohledem na množství sněhu jsou od 05:45 nasazovány na posílení posypových vozů i traktory s radličkami. Řidiče znovu upozorňujeme na nutnost opatrné jízdy," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák. Přesto sníh brzdil mnohé autobusy a trolejbusy v Brně, některé krajské linky se zpožďovaly až o 70 minut, například linka 105 v oblasti Mikulova.

Řidiči by měli jezdit opatrně na prakticky celém území jižní Moravy. Na okresních silnicích ve vyšších polohách ležel sníh, i na hlavních tazích byla snížená viditelnost. Silnice mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku byla uzavřena pro auta nad 12 tun. U Rajhradu a Ivančic na Brněnsku i Uherčic na Břeclavsku skončila nad ránem auta v příkopu, u Velké nad Veličkou se srazila dvě osobní auta s nákladním vozem. Kamion uvízl například na silnici 380 u obce Borkovany na Břeclavsku, v Nádražní ulici v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku nebo v brněnské Bohunické ulici.

Dočasně zavřený je kvůli sněžení hraniční přechod v Mikulově, rakouská strana přestala do obce Drasenhofen pouštět kamiony, následně ani osobní vozy. Příjezdová silnice I/52 od Mikulova do Drasenhofenu je proto ucpaná, kolony podle policie pomalu popojíždí už od Mušovských jezer.

Sněžení způsobilo problémy také ve Zlínském kraji. Kvůli havarovanému kamionu, který se vzpříčil na vozovce, policisté dočasně uzavřeli silnice II/150 z Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku do Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Omezení platí od Branek do Kunovic. Ledovka a uvízlé kamiony ztěžovaly průjezdnost silnice I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku. Na obdobné potíže narazili motoristé také mezi Zádveřicemi-Rakovou a Horní Lhotou na Zlínsku. Na dálnici D55 před Otrokovicemi na Zlínsku se kvůli špatným klimatickým podmínkám tvořily kolony. Většina autobusových linek v kraji nabírá vinou špatného počasí zpoždění. Potíže jsou i v městské hromadné dopravě, mnohé úseky ve Zlíně a okolí byly dočasně nesjízdné.

V Pardubickém kraji byly kvůli náledí a sněhu uzavřeny tři státní silnice - doprava ráno stála u Svitav ve směrech na Brno a Poličku a u Přelouče. Dopoledne se podařilo všechny úseky znovu zprovoznit.

Ráno hustě sněžilo také v některých částech Moravskoslezského kraje, například na Frýdecko-Místecku, motoristé museli počítat se ztíženými jízdními podmínkami i viditelností. Například na silnici D56 mezi 52 a 40 kilometrem ve směru na Ostravu i v opačném směru na Frýdek-Místek silničáři varují před kluzkou vozovkou. Podobné upozornění platí i pro D1 mezi 376. a 296. kilometrem nebo na D48 mezi 69. a 38. kilometrem.

I silnice v Olomouckém kraji dnes kvůli hustému sněžení pokryl sníh, a to nejen vozovky druhých a třetích tříd, ale i místy hlavní tahy. Například na Přerovsku napadlo během čtyř hodin osm centimetrů sněhu, zhruba pěticentimetrovou vrstvu hlásí Olomoucko. Na mnoha místech navíc stále sněží a silnice jsou kluzké.

Na silnicích nižších tříd na Vysočině leží vrstva nového sněhu, hlavní tahy včetně dálnice D1 jsou po chemickém ošetření mokré. Od rána se v kraji stalo asi 15 dopravních nehod, některé úseky silnic blokovaly kamiony. Dopravu na železnici ve Žďáru nad Sázavou omezuje vykolejené drážní vozidlo. Nikdo nebyl zraněn.

Jihočeský kraj

Na některých jihočeských silnicích se dnes může tvořit náledí. Kvůli dešťovým a sněhovým přeháňkám vyjeli silničáři po 3:00 s veškerou technikou. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

Přeháňky začaly kolem 3:00 po celém kraji. V nižších polohách dešťové, ve vyšších sněhové. "Od těch tří máme veškerou techniku venku. Tam, kde se teploty blíží nule, je sjízdnost se zvýšenou opatrností, někde se může tvořit náledí," řekl dispečer.

Podle meteorologů bude dnes v jižních Čechách zataženo až oblačno, odpoledne místy přechodně polojasno, v polohách nad 500 metrů sněžení nebo srážky smíšené. Nejvyšší denní teploty od jednoho do čtyř stupňů, v 1000 metrech na horách kolem minus dvou.

Jihomoravský kraj

Vydatné noční sněžení způsobilo kalamitu v hromadné dopravě na jihu Moravy. Většina autobusových linek v kraji jezdila nepravidelně, zpoždění byla i více než hodinová. Situace byla kritická hlavně na Znojemsku, Břeclavsku, Vyškovsku, dále na Brněnsku kolem Ivančic a Tišnova. Několik hodin byl uzavřený hraniční přechod v Mikulově. Policie eviduje desítky především drobnějších nehod. Situace se začala uklidňovat kolem poledne s ustávajícím sněžení.

V Brně vyjely do terénu všechny posypové vozy. Od prvních výjezdů ve 03:15 do 08:15 silničáři vyčistili 1250 kilometrů silnic, řekl ČTK provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák. Doplnil, že silničáři jen v Brně spotřebovali 240 tun posypové soli.

"Policisté od rána evidují desítky dopravních nehod, povětšinou skončily bez vážnějších následků. Lidé si je i řeší sami prostřednictvím euroformulářů," řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Šváb. Například u Rajhradu a Ivančic na Brněnsku i Uherčic na Břeclavsku skončila nad ránem auta v příkopu. U Velké nad Veličkou se srazila dvě osobní auta s nákladním vozem. Policie evidovala také řadu hlášení o nesjízdných komunikacích nebo o uvízlých kamionech, které blokovaly silnici například u Borkovan na Břeclavsku nebo v Hrušovanech nad Jevišovkou.

K dopravním nehodám ve zvýšené míře vyjížděli i hasiči, celkem asi k dvěma desítkám. Pomáhali však také odstraňovat popadané stromy nebo sníh z nafukovací sportovní haly v brněnské Sportovní ulici.

"V souvislosti se sněhovou nadílkou na střechách budov připomínáme, že za bezpečný provoz staveb, tedy i za bezpečný stav a údržbu střech, zodpovídají výhradně majitelé těchto objektů. Měli by tedy i průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nebyli ohroženi kolemjdoucí lidé nebo majetek," upozornil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

K dopravním nehodám dnes častěji vyjížděli i záchranáři, zranění by však podle mluvčí Michaely Bothové neměla být vážná. Podle mluvčí měli i sami záchranáři problém dostat se k pacientům kvůli nesjízdnosti silnic a kolonám.

Sníh brzdil autobusy a trolejbusy některých linek v Brně, potíže měly především s kopci v Útěchově, Kohoutovicích nebo v Líšni, ale i na dalších místech. Zpoždění u některých linek byla i hodinová. Problémy měly i krajské linky, některé z nich se zpožďovaly o více než hodinu, například linka 105 v oblasti Mikulova. Před 13:00 měly už jen některé linky zpoždění do 20 minut.

Dopoledne byl na několik hodin zavřený kvůli sněžení hraniční přechod v Mikulově na Břeclavsku, rakouská strana přestala do obce Drasenhofen pouštět kamiony, následně i osobní vozy. "Provoz na rychlostní komunikaci I/52 od Pohořelic směrem na Rakousko je v současné době bez omezení. Odklon dopravy, který musel být během dopoledne prováděn, je již zrušen. Také z rakouské strany od Drasenhofenu je provoz obnoven," uvedla v 11:50 v aktualizaci zprávy na policejním webu mluvčí Kamila Haraštová.

Královéhradecký kraj

Na řadě silnic nižších tříd v Královéhradeckém kraji leží zbytky rozbředlého sněhu. Dnes ráno v kraji místy sněžilo, v nižších polohách padal déšť se sněhem. Dálnice a hlavní silnice byly po chemickém ošetření mokré. Teploty ráno klesly až k minus čtyřem stupňům Celsia. Někde by se ráno mohly objevit mrznoucí srážky. ČTK to zjistila u silničářů a meteorologů.

Dnes by mělo být v hradeckém kraji oblačno až zataženo, k večeru přechodně polojasno. Místy by se mohlo objevit sněžení. Nejvyšší denní teploty budou mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia, v 1000 metrech na horách má být kolem minus jednoho stupně.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou nadále sjízdné se zvýšenou opatrností. Přes noc místy slabě sněžilo v horských oblastech, viditelnost snižují mlhy, vyplývá z údajů na dopravním webu. Pod bodem mrazu byly ráno teploty jen na horách, v ostatních částech kraje bylo většinou kolem jednoho stupně Celsia.

Ujetá vrstva sněhu krytá posypem je na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a západní části Krkonoš a Podkrkonoší, jinak jsou povrchy silnic mokré. Pro nákladní vozy nad šest tun je nadále uzavřená silnice III. třídy přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku. Silnice se v zimě nesolí, řidiči kamionů musí k cestě do Raspenavy a Hejnic využít silnici 13, která se udržuje chemicky.

Podle předpovědi by dnes mělo být v Libereckém kraji zataženo až oblačno, místy sněžení. Večer by měly být srážky na většině území. Nejvyšší denní teploty budou mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia, na horách mezi minus dvěma a jedním stupněm.

Moravskoslezský kraj

Sněžení komplikuje sjízdnost v Moravskoslezském kraji, řidiči by proto měli být opatrní. V některých částech kraje, například na Frýdecko-Místecku, ráno hustě sněžilo a na silnicích tak leží nová vrstva sněhu nebo rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Kvůli srážkám navíc může být snížená dohlednost. V regionu se aktuálně řeší i několik dopravních nehod, například v Ostravě. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Například na silnici D56 mezi 52 a 40 kilometrem ve směru na Ostravu i v opačném směru na Frýdek-Místek silničáři varují před kluzkou vozovkou. Kvůli sněhu jsou v místě ztížené jízdní podmínky. Podobné upozornění je v platnosti i na D1 mezi 376 a 296 kilometrem nebo na D48 mezi 69 a 38 kilometrem.

Meteorologové upozorňovali, že v kraji dnes bude sněžit na jihovýchodě kraje i vydatněji. V polohách pod 400 metrů bude padat spíše déšť se sněhem nebo déšť. Srážky by měly ustávat až k večeru. Teploty stoupnou maximálně na čtyři stupně Celsia, na horách ale naopak mohou klesnout až k minus čtyřem.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji dnes pokryl sníh. Leží nejen na vozovkách nižších tříd, ale místy i na hlavních tazích. Například na Přerovsku napadlo za čtyři hodin osm centimetrů sněhu, zhruba pěticentimetrovou vrstvu hlásí Olomoucko. Na mnoha místech navíc stále sněží, silničáři upozorňují na kluzké vozovky. Silnice jsou všude sjízdné, zvýšená opatrnost je ale na místě. Vyplývá to z informací dispečerů a Ředitelství silnic a dálnic. Počasí způsobilo i dopravní komplikace, kolony i dvě desítky nehod. Kvůli sněžení jezdí linkové autobusy se zpožděním až několika desítek minut.

Na Přerovsku hustě sněžilo několik hodin, nyní se situace mírně zlepšuje. "Už začíná sněžit jen drobně, ta největší hrůza už přešla. Na silnicích je nová vrstva sněhu, někde posypaná chemicky. V provozu jsou veškeré sypače i s radlicemi, řidiči musejí počkat, až vše objedou. Nasadili jsme i brigádníky s radličkami. Napadlo tak pět až osm centimetrů, postupně se bude vše čistit. Teploty jdou již k nule, počítám, že do dvou hodin by se to mělo očistit bez problémů," řekl dnes v 10:00 ČTK dispečer přerovské správy silnic.

Na Olomoucku sněží stále hustě, podle správců silnic je nutná zvýšená opatrnost. "Od 06:00 tady máme sněžení a stále přetrvává, na vozovkách máme vrstvu čerstvého, místy rozbředlého sněhu. Veškerá technika je venku, provádí plužení a případné posypy. Počasí má přetrvávat do odpoledních hodin. Nabádáme řidiče ke zvýšené opatrnosti na všech vozovkách. Napadlo zhruba pět centimetrů, ale určitě to ještě přibude," řekl dnes ČTK dispečer olomoucké správy silnic Libor Palucha.

Opatrnost je na místě také na dálnicích, a to na D35 i na D1, které protínají Olomoucký kraj. Podle správců silnic je pokrývá rozbředlý sníh a vozovky mohou být kluzké. Vrstva nového sněhu pokrývá také silnice na Prostějovsku. Stejně jako v sousedních okresech však ani tam nejsou zatím žádné silnice uzavřeny, sjízdné jsou však se zvýšenou opatrností. Na Šumpersku a Jesenicku pokrývají vedlejší i hlavní cesty zbytky rozbředlého sněhu, na silnicích ošetřovaných štěrkem je ujetá zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Na silnici mezi obcemi Písařov a Bušín na Šumpersku leží v pětikilometrovém úseku na silnici čerstvý sníh a silnice je neprůjezdná pro kamiony, uvádí policie na svém dopravním serveru.

Sněžení komplikuje autobusovou dopravu v Olomouckém kraji. "Všechny autobusy v Olomouckém kraji vyjely, zpoždění se pohybuje v rozmezí 20 až 30 minut," informoval dnes cestující Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Nejhorší situace je na Olomoucku, Přerovsku, Prostějovsku, v okolí Hranic, Šternberku a Uničova. "V oblastech Jesenicko, Zábřežsko a Šumpersko jedou autobusy téměř bez zpoždění," uvedl.

Kvůli sněhu je neprůjezdná silnice mezi Cakovem a Seničkou na Hané na Olomoucku. Objízdná trasa vede přes Bílsko. Do Cakova tak nebudou dočasně jezdit autobusy.

Pardubický kraj

Všechny silnice, které byly dnes ráno v Pardubickém kraji uzavřené kvůli náledí, už jsou sjízdné. ČTK to řekla policejní mluvčí Lenka Vilímková. Doprava byla přerušena u Svitav ve směrech na Brno a Poličku a u Přelouče. V jednom směru byl uzavřen i tunel na silnici I/35 u Hřebče na Svitavsku.

"Všechny úseky už lze s opatrností projet," uvedla Vilímková.

Kvůli náledí bylo možné projet pouze jedním směrem tunelem u Hřebče na silnici I/35 ze Svitav směrem na Moravskou Třebovou, opačný byl uzavřen. Náledí zcela zablokovalo dopravu ze Svitav na Poličku u obce Vendolí a frekventovanou výpadkovku na Brno. Od rána byla asi tři hodiny nesjízdná státní silnice I/2 v úseku mezi Přeloučí a obcí a Valy. Zprovoznit se ji podařilo po 10:00.

Počasí už způsobilo několik dopravních nehod. Policie je vyšetřuje například v Březové nad Svitavou, několik právě u Přelouče. Podle mluvčí krajských hasičů Venduly Horákové tam postupně havarovaly tři osobní vozy a dva nákladní automobily. Aby jeden z nich vyprostili, museli hasiči pořezat i několik stromů.

Středočeský kraj

Jízdu po středočeských silnicích dnes místy ztěžuje déšť se sněhem, ve vyšších polohách se mohou objevit sněhové přeháňky. Cestáři na některých úsecích nabádají ke zvýšené opatrnosti, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Dešťové přeháňky či déšť se sněhem jsou po ránu hlášeny na dálnicích D1, D5, D11, Pražském okruhu nebo na silnici I/3. Jízdu po dálnici D8 či silnici I/16 řidičům znepříjemňuje mrholení.

Na řadě silnic první třídy na Kolínsku a Kutnohorsku cestáři varují před mrznoucím deštěm. Na silnicích druhé a třetí třídy na Benešovsku a Příbramnsku se může objevit ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Teploty ve středních Čechách se pohybují od minus jednoho do čtyř stupňů Celsia, na většině území vane slabý vítr.

Kraj Vysočina

Na silnicích nižších tříd na Vysočině leží vrstva nového sněhu, hlavní tahy včetně dálnice D1 jsou po chemickém ošetření mokré. Od rána se na Vysočině stalo asi 15 dopravních nehod, některé úseky silnic blokovaly kamiony. Dopravu na železnici ve Žďáru nad Sázavou omezuje vykolejené drážní vozidlo. Nehoda se obešla bez zranění. V provozu je jen jedna ze dvou kolejí, osobní vlaky i rychlíky mají asi desetiminutové zpoždění. Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala bude provoz omezený asi do 13:00.

Drážní vozidlo vykolejilo v 10:00 při posunu, bylo bez cestujících. "Nemáme tam hlášené žádné zranění, může být nějaká hmotná škoda, která zatím nebyla vyčíslena," řekl Drápal.

Nejvíc nehod na silnici se podle mluvčí policie Dany Čírtkové dnes stalo na Třebíčsku. Ve Žďáru nad Sázavou ráno srazilo auto člověka. "Byl převezen na ošetření do nemocnice, takže by to mohlo být lehké zranění," řekla Čírtková. Ostatní nehody v kraji se dnes obešly bez zranění.

Špatně sjízdná byla podle Čírtkové od rána silnice mezi Humpolcem a obcí Rozkoš na Pelhřimovsku nebo u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Ráno žádala policie Národní dopravní informační systém, aby prostřednictvím informačních tabulí na dálnici D1 upravil rychlost na 80 kilometrů za hodinu. "Problém byl už od Brna, kde je situace zřejmě horší. Kolem 9:30 jsme omezení odvolávali, protože situace na vysočinském úseku D1 je příznivá, problém se sjízdností není," řekla Čírtková.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo, během dne bude od západu srážek ubývat. Nejvyšší odpolední teploty budou od nuly do tří stupňů Celsia.

Zlínský kraj

Sněžení dnes výrazně komplikuje dopravu ve Zlínském kraji. Na silnicích leží rozbředlá vrstva sněhu, místy navíc namrzají, případně se na nich tvoří ledovka. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách musejí řidiči na vozovkách počítat s uježděnou vrstvou sněhu krytou posypem. Vyplývá to z aktuálních informací silničářů. V kraji se již stalo přes 20 dopravních nehod, zatím se obešly bez zranění. Po poledni se však situace mírně zlepšila, řekl dnes ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš.

Na řadě míst však zůstávají uvíznuté kamiony, zejména v krizových místech jako jsou silnice mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku, Zádveřicemi-Rakovou a Horní Lhotou na Zlínsku či na kopci Petrůvka mezi Luhačovicemi a Slavičínem. "Samozřejmě nárazově tam kamiony zůstávají viset, ale poté, co projedou silničáři, tak se provoz zase obnoví," uvedl Jaroš.

Kvůli havarovanému kamionu, který se vzpříčil na vozovce, je uzavřená silnice II/150 z Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku do Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Omezení platí od Branek do Kunovic. Podle Jaroše potrvá uzavírka asi až do večera.

Ledovka je například u Starého Hrozenkova na Uherskohradišťsku či na příjezdu do Luhačovic. Kluzká je dálnice D55, ráno se tam tvořily kolony. Pro vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice 4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Pro osobní vozidla je sjízdná pouze se řetězy.

Většina autobusových linek v kraji nabírala vinou špatného počasí zpoždění. Potíže byly i v městské hromadné dopravě (MHD), mnohé úseky byly ve Zlíně a okolí byly pro MHD dočasně nesjízdné a některé spoje byly vynechány.

V regionu je převážně zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus tří do plus jednoho stupně Celsia. Místy fouká slabý vítr. Odpolední maxima by podle předpovědi měla být kolem dvou stupňů Celsia. Přes den bude zataženo se sněžením, přechodně vydatnějším. Během odpoledne dojde od západu ke slábnutí a večer ustávání srážek. Později se dá místy očekávat i přechodné ubývání oblačnosti. Vát bude slabý jižní až jihozápadní vítr.

