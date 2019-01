Temná mračna

Média hlavního proudu to s připomínkou sebeupálení Jana Palacha před 50 lety přehnala. Několik dní na nás chrlila, jaký to byl zářný čin, který měl probudit obyvatelstvo z letargie tehdejších dní. Vypadalo to, jako kdyby některá média chtěla ukázat, že upálení se je snad nejlepší formou sebevraždy. Odezva přišla brzy po mediální masáži. Na Václavském náměstí se pokusili upálit hned dva lidé. Jednomu se skutečně podařilo zapálit. Druhému se to naštěstí nepovedlo. K oběma činům policie raději mlčí, protože co kdyby se navenek dostaly nějaké informace, které by znamenaly ohrožení současného systému. V obou případech (stejně jako často v jiných případech sebevraždy) se vše svede na to, že se jednalo o nějakého podivína, který to neměl v hlavě v pořádku. Pokud použijeme i tento příměr na upálení se Jana Palacha, tak to musel být rovněž podivín.

Někteří psychologové dokonce začínají tvrdit, že přehnaná obsese, tak jako v případě úmrtí Jana Palacha, může některé jedince dohnat až ke zkratovitému jednání. Něco na tom přece jen bude, protože co si máte myslet o tom, když celý týden je vám za všech možných zdrojů servírováno, jaký to zářný čin udělal ten Jan Palach.

Dnešní mediální prostor má ze sebevražd spíš senzaci, než aby varoval před tímto činem. Honba za senzacemi a bulvárností ovládla skutečnou novinařinu. Na životě zřejmě není nic pozitivního, když se lidé takto upalují. Média hlavního proudu říkají Palach, Zajíc, to jsou skutečné oběti zlovůle, která zde kdysi byla. Kdo se ale upálí dnes, tak už není obětí zlovůle. Je pouze klasickou obětí, číslem, statistikou. Je to vždy podivín, a to i tehdy, když svým činem chce vyburcovat obyvatelstvo z letargie.

Rozdíl mezi hanebným činem upálení před 50 lety a dnes je ten, že nyní vše máme v živém přenosu. Na každém rohu kamera, v lidských rukou mobilní telefon s kamerou. Vše se vysílá téměř živě a publikum jsme my všichni. Nad naší společností se stahují podivná temná mračna. Ta jsou spojena s naší minulostí, kterou utváří mediální prostor. Možná je to záměr, možná je to náhoda. Případně se někdo snaží o to, abychom se udržovali v podivné letargii, a to i přesto, že se v centru hlavního města kdosi pokouší upálit. Stejně jako Jan Palach před 50 lety.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora