Svět by byl klidnější

Nemohu za to, ale jsem přesvědčen, že svět by byl klidnější, kdyby Spojené státy nezasahovaly do dění v něm. Jejich zájmy jsou dnes všude a s jejich zájmy jde ruku v ruce jejich kapitál a někdy i jejich vojáci. S příchodem Donalda Trumpa na prezidentský stolec ve Washingtonu se frekvence zasahování ještě zvýšila. Stačí si připomenout různé celní války provázené většinou zvýšeným napětím zatím většinou neglobálního charakteru, zasahování do vnitřních věcí mnoha států, ať již v Evropě nebo v Asii, Africe či Latinské Americe, zrušení těžce vyjednávaných smluv, ať již o raketách nebo o globálním oteplování, podporu různých protivládních elementů tam, kde vládnou »neposlušné vlády« atd. atd.

V současné době takovými příklady jsou zasahování do vnitřních věcí Venezuely, kde dokonce Trumpova administrativa otevřeně poskytuje podporu těm silám, které prezidenta Madura chtějí svrhnout, či příslib dodávek útočných zbraní Ukrajině, které budou sloužit ke zvyšování již tak velkého napětí mezi Ruskem a Kyjevem.

Souběžně s vojensko-politickým tlakem probíhá i mediální válka, do které jsou zapojeny všechny prostředky nátlaku. Za vším hledejme »neviditelnou« ruku amerických zvláštních služeb, ruku, jež ale zas tak neviditelná není. Spojené státy se totiž cítí tak silné, že některé operace ani příliš nezakrývají. Tak vznikla např. kauza Huawei, které se chopily i naše zvláštní služby, a tím dokázaly svou naprostou závislost na těch amerických. Nejde ovšem jen o Huawei. Média, u nás především Česká televize, pod praporem svobody slova a pod přímým nebo zprostředkovaným vedením z amerických ambasád, nás ohlupují informacemi z USA, americkými filmy, které nemají úroveň, ale slouží té »správné ideologii«, zpochybňováním »úrovně demokracie« tam, kde Američany odmítají poslouchat, podporou akcí proti politikům samostatně myslícím – u nás jde o prezidenta Zemana a premiéra Babiše. »Zásluhou« televizí víme víc o dění v USA než o tom, co se děje na Slovensku, a o všech negativech Ruska, Číny a dalších »nedemokratických« zemí. Pokud by se však Spojené státy především zaměřily na své problémy a ostatní státy nechaly žít po svém, svět by se stal bezpečnější. Jenže to by kapitál nesměl mít své globální cíle. Jako totiž vždy v kapitalismu jde o peníze a lidi jsou druhořadí. A dokud Spojené státy budou nadále zasahovat do dění kdekoli na světě, nebude klid a mír. Neměli bychom si to uvědomit, až půjdeme na jaře k eurovolbám?

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov a člen VV ÚV KSČM