Co je to autoritářství

V jednom komentáři k situaci kolem Autonomního sociálního centra Klinika pravicový marketér spojený s TOP 09 Martin Jaroš napsal, že by pochopil občanskou neposlušnost (např. obsazení střechy) v autoritářské zemi, ale že u nás to nedává smysl a že máme zkrátka dodržovat zákony.

Žijeme v zemi, kde je téměř 200 000 lidí bez domova, 863 000 lidí v exekucích, 100 000 dětí nemá ve škole na oběd, asi 1 000 000 lidí žije pod hranicí příjmové chudoby (tzn. normálně pracují, ale jejich příjem je klasifikován jako nedostatečný). Ve vězení sedí spousta lidí, kteří kradli, protože jejich rodiny neměly co jíst. Pro bezdomovce je třeba vězení jednou z mála šancí, jak přežít zimu. A my se považujeme za svobodnou a demokratickou společnost?

Ekonomika, která je založena na modelu »nepracuj, nejez«, ale zároveň i na modelu »pracuj, žij v chudobě«. Ekonomika, která je založena na vykořisťování. Ekonomika, ve které se neustále otevírají sociální nůžky. Ekonomika, ve které se volně pohybují nadnárodní korporace, jejichž produkty vyrábějí dětští otroci. Ekonomika, kde má soukromé vlastnictví vyšší hodnotu než lidský život a důstojnost. Kde je právo nechat si chátrat svoji nemovitost svatější, než zajistit člověku domov. To je autoritářská ekonomika. A je naprosto legitimní proti ní bojovat všemi prostředky.

Dokud lidé, kteří tráví většinu svého života v práci, nebudou mít důstojné pracovní podmínky, aby tak měli čas a energii na orientaci v politice, tak to není demokracie. Dokud pracující nemají možnost podílet se na správě výrobních prostředků, tak to není demokracie. Dokud nemáte stabilní bydlení, protože nájmy rostou závratným tempem a vy jste vystaveni napospas nekompromisnímu volnému trhu, tak to není demokracie. Dokud šéfa vybírají majitelé, a ne pracující, tak to není demokracie. Zkrátka proto, že vám okolnosti neumožňují se na ní podílet. A pokud opravdu o demokracii stojíme, tak si ji musíme vybojovat jak v politice, tak v práci.

Svoboda a demokracie se zkrátka neměří jen tím, jestli můžete na sociálních sítích nadávat na politiky a političky a jestli můžete na dovolenou do Chorvatska. A navíc – sice teď můžete říkat, že je Babiš s*áč, ale zkuste to říct v práci o svém šéfovi.

Filip HAUSKNECHT