Ilustrační FOTO - Haló noviny

Smlouva INF zřejmě směřuje ke konci

Washington oznámil, že odstupuje od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), která byla mezi Sovětským svazem a Spojenými státy podepsána v roce 1987.

Od 2. února se jí nebude cítit vázán a podnikne kroky, aby od ní mohl definitivně odstoupit letos v říjnu. Z porušování smlouvy se obviňují obě strany již nějaký čas.

Americké námitky

V roce 2006 se do výzbroje ruské armády dostal raketový komplex Iskander. Měl dolet kolem 480 kilometrů, čímž vyhovoval smlouvě INF, která zakazuje rakety s doletem nad 500 a do 5500 kilometrů. Američané proti původním Iskanderům nic nenamítali, když je ovšem ve výzbroji nahradily rakety s plochou dráhou letu 9M729 (v USA označované SSC-8), označily to za porušení dohody a ultimativně požadovaly zničení těchto raket. Požadavek trvá dodnes s datem – do 2. února. Podle Washingtonu má 9M729 dolet přes 550 kilometrů.

Druhá americká námitka se týká ruské mezikontinentální rakety »Rubež«. Jde o raketu s doletem 12 000 kilometrů, to znamená, že dohodu neporušuje. Podle Američanů však může být vypuštěna na cíle ležící ve vzdálenosti od 2000 kilometrů. »Rubež« je v ruské výzbroji od roku 2016. Faktem zůstává, že jakékoli balistické rakety všech stran nemusejí být vypouštěny na maximální vzdálenost, ale v podstatě na jakoukoli.

Ruské stížnosti

Podle ruského ministerstva zahraničí Američané porušují dohodu INF ve třech směrech. První je Aegis Ashore, pozemní verze námořního systému Aegis. Američané ho rozmístili v roce 2016 v Rumunsku a nyní dokončují rozmisťování v Polsku. Jde o komplex velikosti čtyřpatrového domu, který sleduje vypálené rakety a zajišťuje vypálení antiraket. Ty jsou dvojího druhu, současný SM-3 Block IB s doletem 700 kilometrů má být nahrazen systémem SM-3 Block IIA, který se nalézá ve stádiu zkoušek a má dolet 2500 kilometrů. Oba systémy jsou vybaveny zařízením pro vertikální start, což znamená, že mohou vypouštět jakékoli rakety. Zařízení je univerzální, místo protirakety může být odpálena útočná raketa.

Další porušení spatřuji Rusové v pokračující výrobě raket s doletem kolem 4000 kilometrů. Američané je používají jako cíle při zkouškách svých protiraket. Podle ruské strany by rakety vůbec neměly být vyráběny a neměly by být v armádních skladech.

Konečně třetí stížnost směřuje k těžkým bezpilotním aparátům - dronům, které mohou být vyzbrojeny jadernými zbraněmi. Mají různý dolet, téměř vždy ale v rámci »zakázané zóny«, tedy mezi 500 až 5500 kilometry.

Řešením možná jednání

Americká strana podle všeho konec dohody připravovala v rámci nové strategie, která byla ohlášena koncem loňského roku. Podle neoficiálních »průsaků« dohodu vypovídají proto, že jí nejsou vázány Čína a KLDR. Také mají obavy z Íránu, který zkouší více druhů raket včetně jedné, která měla vynést do vesmíru družici, což se ale nepovedlo.

Ruští odborníci považují dohodu za zastaralou a tvrdí, že je pro Rusko nevýhodná. Platí na souši a ne na moři, kde mají USA nejvyspělejší výzbroj, zatímco Rusové nikoli. Nicméně ruské ministerstvo zahraničí uvádí, že dohoda INF je důležitá kvůli své existenci, lepší zastaralá dohoda než žádná. Rusko proto navrhuje jednání o změnách ve smlouvě nebo rovnou o nové smlouvě. Nebrání se účasti dalších zemí při vyjednávání. Americká strana na tyto návrhy zatím neslyší. Možná začne po zvážení všech nedávno vzniklých okolností. Rusko totiž ohlásilo úspěšné zkoušky nových mezikontinentálních raket s takovými vlastnosti (třeba násobná změna směru i výšky kdykoli během letu), že Američané mohou mít zájem na nové komplexní dohodě o všech raketách.

Pokud ovšem prezidentu Donaldu Trumpovi nebude bližší košile než kabát. Zbrojní výroba a její zvyšování představuje základní složku jeho slibů obnovy ekonomické velikosti Ameriky. Na rozmyšlenou je ještě čas do letošního října.

(pe)