NKÚ: ČR neplní opatření pro lepší kvalitu ovzduší

Opatření pro zlepšení kvality ovzduší se České republice nedaří plnit a hrozí nesplnění stanovených limitů škodlivin ve vzduchu do roku 2020. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ministerstvo životního prostředí (MŽP) výtky úřadu odmítá.

Kontroloři prověřili 10,6 miliardy korun, které MŽP vyčlenilo na zlepšení ovzduší v letech 2015 až 2018. Z 23 opatření pro zlepšení ovzduší, které má stát ve svých prioritách, nebylo do konce prověrky NKÚ v září 2018 splněno sedm. Týká se to například podpory urychlení obměny osobních aut v republice, podpory využívání alternativních pohonů v silniční nákladní dopravě, snížením silniční daně nebo snížení podílu pevných fosilních paliv v lokálním domácím vytápění.

U dalších šesti opatření pak podle NKÚ hrozí, že nebudou včas a v předpokládaném rozsahu splněna. Mezi těmito opatřeními je třeba přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici či snížení spotřeby energie. Ohrožena jsou i opatření pro výstavbu páteřní sítě silnic pro automobilovou dopravu nebo prioritní výstavbu obchvatů měst a obcí a s tím spojená možnost zavádění nízkoemisních zón ve městech, kam by měla omezený přístup auta vypouštějící větší množství emisí.

U některých hlavních znečišťujících látek jsou podle NKÚ dlouhodobě překračovány zákonem stanovené limity. »Hrozí tak, že se ČR nepodaří do roku 2020 splnit imisní limity, které si sama opakovaně stanovila,« sdělil mluvčí úřadu Václav Kešner.

Přitom mezinárodní závazky snížení emisí škodlivin do roku 2020 ČR podle zprávy NKÚ plní, nebo se k jejich splnění blíží. Česká republika si ale stanovila vlastní národní cíle pro zlepšení stavu ovzduší, které jsou přísnější než mezinárodní závazky.

Podle MŽP jsou ale závěry NKÚ mylné. V nedávno zveřejněné analýze ministerstvo uvádí, že se do roku 2020 podaří splnit i národní cíle. Výkyvy v kvalitě ovzduší podle MŽP značně ovlivňují rozptylové podmínky nebo přenos škodlivin do ČR ze zahraničí.

MŽP by mělo urychlit předkládání zákonů

Závěr NKÚ není podle stínové ministryně životního prostředí KSČM a místopředsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Marie Pěnčíkové úplným překvapením. »Musíme uznat, že Česká republika si stanovila vlastní cíle přísnější, než jaké vyplývají z mezinárodních závazků, a ty, i podle této zprávy, plníme. Nelze tedy tvrdit, že se kvalita ovzduší žádným způsobem nezlepšuje. Na druhou stranu je řada oblastí, ve kterých se nedaří. To, že pan ministr opakuje, že se bude řešit, je připraveno, bude předloženo atd., o něčem svědčí. Jsou zákony, na které čeká široká veřejnost už roky, viz zákon o odpadech. Je potřeba urychlit předkládání a legislativní proces zákonů vycházejících z pera MŽP,« řekla Pěnčíková našemu listu. Připomněla, že výbor pro životní prostředí by měl příští týden projednávat mimo jiné i Zprávu o životním prostředí ČR 2017 současně se zprávou o životním prostředí v krajích. »Myslím, že v rámci tohoto bodu se ke zprávě NKÚ vrátíme a případné další kroky ministerstva si necháme předložit,« dodala poslankyně.

Chybí vyhodnocení dopadu projektů

NKÚ ve své zprávě rovněž kritizuje prověřování dotací od Státního fondu životního prostředí na zlepšení ovzduší. »SFŽP podle kontrolorů nesleduje a nevyhodnocuje, jestli projekty, které podporu dostaly, mají na zlepšení ovzduší skutečný dopad. Navíc si ani nestanovil měřitelné cíle, podle kterých by mohl jednotlivé projekty i celý program vyhodnotit,« uvedl Kešner. MŽP popírá, že by dopady dotovaných projektů nebyly dostatečně kontrolovány. Projekty jsou prověřovány i po uvedení do provozu a po dokončení všech projektů jsou hodnoceny také přínosy celé dotační výzvy, sdělilo ministerstvo.

