Ilustrační FOTO - Haló noviny

O stavbě nového bloku jasno do dubna

Do dubna letošního roku by mohlo být jasno o investičním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku. Novinářům to řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO).

Slibovat, že tendr na stavbu bude vypsán letos, je podle ní ale předčasné. »Tendr bude tehdy, až bude jasno o investičním modelu i o tom, jakou formou budeme investovat a budeme to mít vyjednáno v Bruselu. Dá se předpokládat, že s velkou pravděpodobností tam bude nějaká veřejná podpora, tu budeme muset v Bruselu vydiskutovat,« uvedla Nováková.

Ministryně během loňského roku hovořila o tom, že o modelu stavby nového bloku by se mělo rozhodnout do konce roku 2018. Loni na podzim ona i premiér Andrej Babiš (ANO) připustili, že vláda může rozhodnutí o případné stavbě nového jaderného zdroje odložit a prodloužit životnost Jaderné elektrárny Dukovany. Babiš následně zprávu o prodloužení provozu elektrárny a odkladu stavby označil za nesmysl vytržený z kontextu. Stavbu nového bloku Dukovan by podle něj měla zajistit dceřiná firma ČEZ. Stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí. Ve zveřejněném rozhovoru pro Deník N pak Nováková uvedla, že stavbu nových jaderných bloků by měl zaplatit ČEZ, i kdyby kvůli tomu hrozilo zdražení elektřiny.

O stavbu jaderného bloku v ČR se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a americký Westinghouse.

(ste)