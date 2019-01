Ilustrační FOTO - Haló noviny

VZP chce navýšit rezervní fond, má být na 20 dní

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) chce téměř sedmkrát navýšit rezervní fond. Zákonné minimum je 2,4 miliardy korun, VZP v něm chce mít 16 miliard korun. Místo současných tří dnů má stačit na 20 dnů zdravotní péče.

Novinářům to po jednání Správní rady VZP řekl její místopředseda Jiří Běhounek (ČSSD). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s navýšením souhlasí. »Podporuji to, aby pojišťovny měly rezervy na horší časy, kdy výběr pojistného nebude tak dobrý,« řekl novinářům. Podle ministra k tomu možná přistoupí i další zdravotní pojišťovny.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM a členka správní rady naší největší zdravotní pojišťovny Soňa Marková navýšení rezervního fondu ve správní radě podpořila, rozhodnutí označila za krok správným směrem. »Považuji za rozumné v době, kdy je ekonomika přívětivá a kdy narůstají příjmy do zdravotního pojištění, rezervní fond nejenom naplnit podle zákonné výše, ale také navyšovat tak, aby v případě, že by se ekonomika dostala do problémů, bylo umožněno hrazení péče pro pacienty,« řekla Marková našemu listu. Připomněla, že k takové situaci došlo v době po roce 2009 a právě díky rezervnímu fondu zůstalo zachováno hrazení zdravotní péče pro pacienty.

Systém veřejného zdravotního pojištění skončil loni podle Vojtěcha s přebytkem 14,5 miliardy korun. V plánu bylo hospodařit celkem asi se 300 miliardami korun, letos to má být 320 miliard. »Bylo by dobře zajistit finanční stabilitu v době růstu,« uvedl Běhounek. Už v lednu pošle VZP podle svého generálního ředitele Zdeňka Kabátka na účet rezervního fondu sedm miliard korun, v říjnu plánuje další přibližně tři miliardy.

Peníze do systému zdravotního pojištění přicházejí zejména z odvodů z výdělku zaměstnanců a podnikatelů na zdravotní pojištění. Za seniory, děti, nezaměstnané, studenty či vězně se pojistné platí ze státního rozpočtu, měsíčně je to 1018 korun za asi 5,9 milionu lidí. Platby za tyto takzvané státní pojištěnce tvoří zhruba čtvrtinu příjmů veřejného zdravotního pojištění, výdajů ale spotřebují většinu.

(jad)