Ilustrační FOTO - Pixabay

Senioři stále více cestují

Senioři představují stále důležitější část klientů cestovních kanceláří. Jejich podíl na celkovém počtu klientů roste a u velkých cestovek se pohybuje mezi pětinou až třetinou.

Prodejci zájezdů pro seniory zavedli i zvláštní katalogy se zlevněnými zájezdy v termínech mimo hlavní sezonu. Typickým podle cestovních kanceláří je, že senioři jsou na dovolené mnohem aktivnější než mladší cestovatelé. Zejména rádi jezdí na výlety po okolí, zatímco mladší spíše odpočívají.

U cestovní kanceláře Neckermann představuje podíl lidí starších 55 let v případě pobytových zájezdů již zhruba pětinu klientů, v případě seniorů 65+ je to asi dvanáctina. Největší zájem registruje kancelář u této kategorie cestovatelů o Bulharsko a Turecko. Velmi vysoko je u seniorů také zájem o dovolenou v Rakousku. Z jednotlivých regionů jasně vede Salcbursko.

CK Fischer registruje 15procentní nárůst zájmu o zájezdy k moři ze strany starších cestovatelů. »Je to dané tím, že se do seniorního věku dostává generace lidí, které s cestováním už má zkušenosti. Často od nich také slyšíme, že za mlada bohužel cestovat nemohli, tak si to teď chtějí vynahradit,« řekl Jan Bezděk z cestovní kanceláře Fischer.

CK Exim tours letos poprvé připravila katalog pro cestovatele 50+. Jde o dotované pobyty, na kterých mohou turisté využít různé výhody - ty se liší podle destinace i podle hotelů. Nabídka zahrnuje například takové služby u zájezdů jako jednolůžkový pokoj bez příplatku, výlet zdarma, lékař k dispozici a další.

Čedok již druhým rokem nabízí speciální program, určený pro cestovatele starší 55 let Silver Club, kde inzerovaná sleva dosahuje až 45 procent z katalogových cen ve vybraných hotelech a termínech. Výhodou je rovněž to, že stačí, když věkový limit splňuje jen jeden z účastníků. Jeho doprovod/partner cestuje za stejných podmínek, i když do této věkové kategorie nespadá.

(ste)