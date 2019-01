Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sto tisíc pozůstalým

Pozůstalým po obětech prosincového důlního neštěstí v Dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku přispěje Moravskoslezský kraj částkou 100 000 korun. Poskytnutí finančního daru schválili krajští radní.

Kraj peníze věnuje Nadaci OKD, která je jednou ze dvou organizací, které spravovaly vyhlášené veřejné sbírky. Nadace OKD vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc postiženým rodinám bez ohledu na to, zda v nich byly děti, či nikoliv. Sbírka ještě trvá a skončit by měla čtvrteční půlnoci. Výtěžek chce nadace zveřejnit během pátku. Aktuálně je ve sbírce zhruba 2,1 milionu korun. Do sbírky Spolku svatá Barbora určené přímo pro děti mrtvých horníků, která již byla uzavřena, lidé poslali 4 051 361 korun.

Neštěstí se stalo loni 20. prosince, když v hloubce kolem 880 metrů pod povrchem vybuchl metan. O život přišlo 13 horníků, z nichž bylo 12 Poláků a jeden Čech. Deset havířů bylo při výbuchu zraněno, jeden stále zůstává v nemocnici. Vynést z dolu se zatím podařilo jen čtyři mrtvé, devět těl dosud zůstává pod zemí.

Společnost OKD už zahájila ve spolupráci s firmami Alpex a Polalpex také vyplácení odškodného pozůstalým po hornících. Manželky a nezaopatřené děti havířů dostanou jednorázové odškodnění ve výši 240 000 korun na osobu. Budou dostávat také renty. Pozůstalí mají nárok také na úhradu přiměřených nákladů spojených s léčením nebo pohřbem.

