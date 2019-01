Ilustrační FOTO - Pixabay

Náklady na výstavbu bytů neustále klesají, jejich ceny se přitom ale nadále zvyšují

Náklady na stavbu bytu v bytovém domě v porovnání s průměrnou mzdou v roce 2017 klesly proti roku 1997 o třetinu. U rodinných domů se snížily o 42 procent.

Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Starší data statistici nemají k dispozici. Ceny bytů však v poslední době zvláště ve větších městech výrazně rostou a pro většinu lidí je vlastnické bydlení nedostupné. Například v Praze vzrostly ceny nových bytů od poloviny roku 2015 o více než čtyři pětiny a dostaly se v průměru nad 100 000 korun za metr čtvereční. Zvyšují se také ceny nájmů.

Průměrné náklady na výstavbu metru čtverečního bytu v bytovém domě v roce 2017 dosáhly 43 168 Kč. V porovnání s rokem 1997 se zvýšily o 83 %. Náklady na výstavbu u rodinných domů stouply o 58 % na 36 502 Kč/m2. Průměrná měsíční mzda ve stejném období vzrostla o 173 % na 29 496 Kč.

Náklady v porovnání s průměrnou mzdou klesají od roku 1997 prakticky nepřetržitě jak u bytových, tak rodinných domů. V případě bytových domů byly výjimkou roky 1998, 2000, 2009, 2010 a 2017. U rodinných domů vzrostly relativní náklady pouze v roce 2013.

Přestože ceny stavebních prací v porovnání s průměrnou mzdou klesly, bydlení ve velkých městech podle analytika BH Securities Štěpána Křečka není dostupnější.

Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy je zřetelné, že cena nemovitostí se neodvíjí pouze od ceny samotné výstavby. Jako první důvod uvedl »narovnání pokřivených cen z doby před rokem 1989«, kdy v tehdejším Československu trh s bydlením prakticky neexistoval. »To (tzv. narovnání) se mnohde odehrávalo prostřednictvím celkem prudkých cenových pohybů. Druhým důvodem je to, že do cen nemovitostí značně promlouvá spekulativní poptávka, čili nákup realit jakožto investice,« uvedl Kovanda.

Údaje o počtu dokončených bytů v jednotlivých letech jsou dostupné už od roku 1989. Tehdy bylo celkem dokončeno 55 073 bytů. Od té doby počet klesal až do roku 1995, kdy stavaři dokončili 12 998 bytů, tedy o tři čtvrtiny méně. Od roku 1995, kdy v ČR ve větší míře začala developerská výstavba, se počet dokončených bytů zvyšoval téměř nepřetržitě do předkrizového roku 2007, kdy dosáhl 41 649. Poté klesal do roku 2014 na 23 954. V roce 2017 bylo dokončeno 28 569 bytů. Proti roku 1989 je to téměř o polovinu méně, v porovnání s rokem 2007 je počet nižší o necelou třetinu.

(ici)