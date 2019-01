Ilustrační foto - wikimedia commons

Při dostavbě D11 hrozí další průtahy

Sdružení stavebních firem v čele se společností Eurovia CS podmínečně odstoupilo od smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) na výstavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic. Společnosti Eurovia, Metrostav a Swietelsky si stěžují, že jim ŘSD řádně nepředalo staveniště. Sdružení chce za stavbu také víc peněz.

Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala slavnostně 2. října 2018 za přítomnosti premiéra Andreje Babiše (ANO). Eurovia CS ve sdružení s firmami Metrostav a Swietelsky měla úsek postavit za 2,59 miliardy korun bez DPH. Hotový měl být v roce 2022. Stavba ale dosud nezačala, firmy si staveniště dosud nepřevzaly. Dálnice D11 zatím končí v Hradci Králové.

Stavební firmy tvrdí, že ŘSD dlouhodobou nečinností zablokovalo jednání o faktickém zahájení stavby. »Pokud ŘSD situaci nevyřeší, bude nutné vypsat nový tendr na dodavatele,« uvedly firmy.

Stavbu podle firem nelze zahájit, protože staveniště není ve stavu, ke kterému se ŘSD zavázalo ve smlouvě. »Po dokončeném archeologickém průzkumu je prostor budoucí stavby ve stavu, který není v souladu s uzavřenou smlouvou, na což jsme ŘSD opakovaně upozornili. ŘSD se přitom nijak nemá k tomu, aby plochy určené pro výstavbu do potřebného stavu uvedlo,« prohlásil předseda představenstva a generální ředitel Eurovia CS Martin Borovka. Úpravu pozemků by si ŘSD podle něj mělo objednat, což neučinilo.

Stavbaři tlačí na cenu

ŘSD údajně firmám dosud nesdělilo termín zahájení prací a podle sdružení kvůli tomu vypršela cenová nabídka na stavbu. »Nyní má sdružení dle smlouvy nárok na její opětovné sjednání a to tak, aby zohlednila cenový nárůst vstupních surovin a služeb za dobu, která mezitím uplynula,« konstatoval obchodní ředitel Metrostavu Karel Volf.

Firmy tvrdí, že za více než rok a čtvrt od podání jejich nabídky vzrostly ceny vstupů ve stavebnictví v průměru o 14,5 procenta, což vedlo k obecnému růstu cen stavebních prací na úrovni přibližně šesti procent. »ŘSD jsme v souladu se smlouvou několikrát vyzvali k projednání úpravy ceny, bohužel zcela bez výsledku,« uvedl Volf.

Přes podmínečné odstoupení od smlouvy firmy tvrdí, že dálnici chtějí stavět. »Nechceme se ale vydat cestou dlouhých právních sporů, na které by v konečném důsledku doplatili řidiči,« připomněl Borovka.

Doručením oznámení o odstoupení začala běžet dvoutýdenní lhůta, během níž lze podle smluvních podmínek vzít výpověď zpět. Pokud se situaci podaří v této lhůtě odblokovat, jsou firmy připraveny začít stavět. »V opačném případě nabude výpověď definitivně účinnosti a ŘSD bude muset pro stavbu hledat dodavatele v novém zadávacím řízení. Dokončení stavby by se tak mohlo o několik let odsunout,« varovala mluvčí Eurovie CS Iveta Štočková.

Peníze až na prvním místě?

Ředitelství silnic a dálnic míní, že se ho sdružení stavebních firem v čele se společností Eurovia CS snaží kvůli dostavbě D11 dostat pod tlak. Firmy prý odmítly formálně převzít staveniště. Více peněz než vysoutěžených 2,6 miliardy korun jim ŘSD nechce dát, protože pak by podle něho podmínečně odstupovaly další firmy na stavbách jiných úseků dálnic, sdělil mluvčí ŘSD Jakub Stadler.

»Nejen rostoucí ceny asfaltu ovlivňují úplně všechny stavební firmy. Pokud bychom dali více peněz jedné společnosti, okamžitě začnou podmínečně odstupovat od smluv firmy na dalších stavbách dálnic D1, D6, D35 i na navazujícím úseku D11 do Jaroměře,« uvedl ředitel ŘSD Jan Kroupa. Ředitelství nyní vyjednává o možných způsobech řešení, aby se mohlo stavět dál.

Zbývá přes 40 kilometrů

Z trasy dálnice D11 nyní běží výstavba sedmikilometrového úseku ze Smiřic do Jaroměře, který má být hotov do konce roku 2021. Úsek staví sdružení společností Porr a Porr Bau za 1,5 miliardy korun bez DPH.

Zbývající úseky D11 z Jaroměře do Trutnova a z Trutnova ke státní hranici měří 40,8 kilometru. ŘSD u obou usiluje o vydání územního rozhodnutí, aby mohlo začít vykupovat pozemky. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) loni v říjnu prohlásil, že až k hranicím by dálnice mohla být hotová v letech 2024 až 2025.

Výběr hlavních událostí výstavby dálnice D11

Výstavba »hradecké« dálnice D11 je jedním z mnoha dokladů tristní situace v rozvoji české dálniční sítě. Od zahájení stavby uplynulo vloni v září 40 let a z plánovaných 154 kilometrů stále chybí téměř 64. V srpnu 2017 byl po třech letech stavby a předchozích mnoha letech sporů o pozemky otevřen dvouapůlkilometrový nový úsek, díky němuž se dálnice dostala k Hradci Králové.

Zbývající části by měly být dle informací ŘSD z počátku loňského roku dokončeny v letech 2020 (Smiřice - Jaroměř), 2021 (Hradec Králové - Předměřice - Smiřice a Trutnov - hranice s Polskem) a 2024 (Jaroměř - Trutnov).

Jak šel čas

1938 - První plány na dálnici, kdy se počítalo s napojením na plánovanou dálnici Vídeň-Vratislav. Projekt překazila druhá světová válka.

Září 1978 - Zahájení stavby dálnice D11; původně se počítalo s tím, že povede ke křižovatce s dálnicí D35 u Hradce Králové, později bylo rozhodnuto o jejím prodloužení do Polska v délce 154 kilometrů.

12. října 1984 - Zprovozněn první úsek Praha - Bříství (délka cca 19 kilometrů).

19. října 1985 - Zprovozněn úsek Bříství - Třebestovice (8,2 kilometru).

2. listopadu 1990 - Zprovozněn úsek Třebestovice - Libice nad Cidlinou (15,3 kilometru).

1994 - Počátek sporu o pozemky se statkářkou Ludmilou Havránkovou z královéhradecké čtvrti Plačice. Po řadě peripetií se v roce 2011 ministerstvo dopravy dohodlo s Havránkovou na prodeji jejích pozemků za 90 milionů korun a výměně za náhradní pozemky. Dohodu o výměně posledního pozemku potřebného pro dostavbu dálnice podepsala Havránková v listopadu 2014.

28. srpna 2003 - Ministerstvo životního prostředí vyloučilo tři ekologická hnutí z územního řízení na dostavbu D11.

20. ledna 2004 - Zahájena výstavba D11 v úseku Libice nad Cidlinou - Chýšť. Výstavbu dalších úseků brzdil pomalý výkup pozemků, část z nich vlastnili ekologičtí aktivisté.

19. září 2005 - Oznámeno, že stát doplatí lidem peníze za pozemky, které od nich vykoupil za 21 korun za metr čtvereční krátce před tím, než cenu zvedl na 40 korun.

19. prosince 2006 - Otevřeno nových 42 kilometrů dálnice - úseky Libice - Chýšť a Chýšť - Sedlice. Dálnice končila šest kilometrů před Hradcem Králové.

15. prosince 2008 - Do provozu uveden pravý jízdní pás tříkilometrového úseku u Hradce Králové s novým sjezdem.

22. července 2014 - Byla zahájena dostavba 2,5 km dlouhého úseku u Hradce Králové. Otevřen byl loni 21. srpna (včetně zhruba 1,3 km již postavené dálnice, kterou nebylo možné využívat).

15. května 2018 - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu zhruba sedmikilometrového úseku mezi Smiřicemi a Jaroměří.

29. srpna 2018 - Generální ředitel ŘSD Jan Kroupa oznámil, že podnik uzavřel dohodu s občanským sdružením Děti Země, které stáhne rozklad proti stavebnímu povolení na úsek z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Na navazující část Předměřice nad Labem - Smiřice už silničáři pravomocné povolení měli.

2. října 2018 - ŘSD zahájilo výstavbu úseku dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi.

Kapacity stavebních firem jsou omezené a vstupy zdražují

Otázky Haló novin pro Pavla Hojdu (KSČM), stínového ministra průmyslu a obchodu

Je požadavek stavebních firem oprávněný?

Pokud ve výběrovém řízení byly nějaké termíny na předání staveniště, pak jestliže ŘSD lhůtu na předání staveniště překročilo, je požadavek sdružení stavebních firem oprávněný. Podmínky výběrového řízení jsem ale bohužel neviděl. Jsou ovšem nepřekročitelné a ŘSD nemůže přistoupit na zvýšení ceny, aniž by opakovalo celou soutěž.

Ovšem čas běží…

Stavba by se zdržela minimálně o to výběrové řízení. Ovšem pokud ŘSD lhůtu na předání staveniště porušilo, muselo to vědět a je to poměrně velký problém. Víme, jaká je situace, že dochází ke zdražování vstupů a kapacity stavebních firem zůstaly takové, jaké byly v době krize, kdy bojovaly o zakázky. V době krize některé firmy skončily, jiné výrazně snížily svou kapacitu. Tu není možné znásobit z roku na rok. Ale dnes si v podstatě mohou zakázky vybírat. I to může být jedním z důvodů, proč se rozhodli odstoupit od smlouvy a počítají s tím, že kdyby se vypsala nová soutěž, budou ceny někde jinde.

Zrychlí se u nás někdy stavba dálnic?

Pořád zůstává ten obrovský problém, že od územního řízení po vydání stavebního povolení může v podstatě kdokoli do řízení vstupovat a různými obstrukcemi bránit vydání stavebního povolení a zahájení stavby. Třeba v Německu s dokončením územního řízení se uzavírá prostor pro veškeré připomínky, a to celou délku stavebního řízení významně zkracuje. Ale i v Číně, Francii, Itálii je řešení staveb dálnic daleko pružnější než u nás. Třeba stavbu dálnice na jihu Čech blokuje nevykoupených 100 m2… Nesmíme zapomínat ani na to, že Česká republika má stále omezené finanční zdroje. Všichni říkají, co by bylo třeba postavit, ale úseky staveb se musejí dělit, aby byly ufinancovatelné. Jestliže se na dopravní stavby vydává maximálně kolem 80 miliard, pak podle požadavků Správy železniční dopravní cesty, ŘSD, Ředitelství vodních cest, ale i krajů, by bylo zapotřebí více než 200 miliard.

Jiří NUSSBERGER